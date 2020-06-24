MTV 2. taksit ödemesi için son gün ne zaman? MTV ne zaman ödenecek?

MTV tutarı araç motoruna, modeline ve tescil tarihine göre değişiklikler gösteriyor. Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksit ödemesi yaklaşıyor. İşte MTV 2. taksit ödemesi tarihi ve detaylar…

MTV NASIL ÖDENİR?

MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabilecek.

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.