Skoda’nın tarihini bu müzeden öğrenebilirsiniz!

Skoda Müzesi, tek tıklamayla birlikte 360 derecelik Sanal Tur ile birlikte gezilebiliyor. Bu sayede tüm otomobil tutkunları, hem Skoda‘nın tarihinde hem de otomotiv dünyasında yaşanan büyük değişimleri görebilecekler. Logo tarihçesinden, basılı evraklara kadar birçok değerli bilgi de bu sanal turda yer alıyor.

1895 yılında kurulan Skoda'nın tarihi müzesinde ziyaretçiler, yapının farklı farklı mimarisinin yanı sıra efsanevi ve tarihi modelleri burada görebilecekler. Bu turun içerisinde Çek otomobil markasının ilk ürettiği otomobil olan 1906 model Voiturette A'nın dahi direksiyonuna geçip kabinini inceleme şansı bulabilecekler.

Diğer efsanevi modeller arasında L&K – ŠKODA 110, ŠKODA 860, ŠKODA SUPERB 4000 ve ŠKODA 1101 ‘TUDOR' Cabriolet gibi araçlara da ulaşmak mümkün. Ayrıca çok merak edilen yarış otomobilleri Skoda 130 RS ve ŠKODA FABIA SUPER 2000 de yakından incelenebiliyor. Bununla birlikte 20. yüzyılda Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 360 derecelik turu ŠKODA L&K 110 modeliyle de turlamak mümkün. Ayrıca son geliştirmelerle birlikte VR (Sanal Gerçeklik) deneyimiyle de izlenebiliyor.

Sanal müze için markanın web sitesine girebilirsiniz.