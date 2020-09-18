Tam 1 günlük yarış bu hafta sonu!

Dünyanın en önemli dayanıklılık yarışlarından olan Le Mans 24 Saat Yarışı’nın 2020 yılındaki formatı birçok nedenden ötürü diğerlerinden farklı olacak. Bu yarışın motor yağı sponsoru olan Motul de ürettiği yağların ne kadar uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu böyle bir organizasyonla kanıtlamaya çalışacak.

Dünya şampiyonasında mücadele eden takımlara son derece değerli çift puan kazanma şansı sunan 88. yarışa, gridin tamamı dolu olarak toplam 60 otomobil katılacak olup, yirmi dört saatlik yarışın startı 19 Eylül Cumartesi saat 14:30’da verilecek ve 24 saat sonra sona erecek.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle geleneksel olarak Haziran ayında koşulan yarış Eylül ayına ertelendiğinden, bu erteleme beraberinde karanlıkta daha uzun yarışma süresi ve hem takımlar hem de sürücüler için başa çıkmaları gereken daha sert hava koşulları ihtimalini getirecek. Bununla birlikte en büyük değişiklik yarışın seyircisiz olarak yapılacak olması ve bu nedenle seyircilerin tüm etkinliği dijital platformlardan takip etmek durumda kalmaları olacak.

Organizasyonda 4 farklı kategori bulunuyor. Bu kategorilerde Rebellion Racing, Bykolles Racing Team, Toyota Gazoo Racing, Eurointernational, G-Drive Racing, IDEC Sport, Dragonspeed, United Autosports, Nielsen Racing, Algarve Pro Racing, Racing Team Nederland, Duqueine Team, Panis Racing, High Class Racing, Inter Europol Competition, Eurasia Motorsport, Signatech Alpine Elf, Jackie Chan DC Racing, Jota, SO23, Cool Racing, Cetilar, Richard Mille Racing, AF Corse, Spirit of race, Team Project, Iron Lynx, Luzich Racing, Red River Sport, Weathertech Racing, JMW Motorsport, MR Racing, Hub Auto, Dempsey-Proton Racing, Risi Comp., Porsche GT Team, Aston Martin Racing takımları ve pilotları bulunuyor.