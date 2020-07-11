Temmuz ayı otomotiv kampanyaları

2020 yılının ilk günlerinden itibaren ülkemizde de görülmeye başlayan corona virüsü salgını sebebiyle neredeyse tüm sektörlerde gerilemeler yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Otomotiv sektöründe yaşanan üretime verilen aralar ve bayilerin kapanması satış adetlerini iyice azalttı.

Nisan ve mayıs aylarında bir önceki yıla göre ciddi gerilemelerin olduğu pazar, haziran ayında devreye giren normalleşme adımlarıyla satışları hızlı bir biçimde yükseltti. Haziran ayında 70 bin adedin üzerine çıkan pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60’ın üzerinde büyüdü.

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Haziran ayıyla birlikte açıklanan düşük faizli taşıt kredileri tüketicinin düşük maliyetli finansman ihtiyacını karşıladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49, yüzde 0.69 faizle kredi verecek. Taşıt kredisi paketi binek araçta Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais gibi yerli üretim markalar için geçerli olacak. Ticari araçlar için BMC, Otokar, Fiat, Ford, Isuzu, Karsan Temsa, BMC ve Otokar olarak belirlendi.

3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.

TEMMUZ AYI OTOMOTİV KAMPANYALARI

AUDI

Audi'nin Kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Q2, sınırlı sayıdaki model için yüzde 0,49 faiz oranı uygulanıyor.

31 Temmuz tarihine kadar geçerli olan ve sınırlı sayıdaki Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport S tronic ve Q2 35 Turbo FSI 150 hp Design/Sport S tronic model araçlar için geçerli kampanya, vdf'den kullanılacak 70 bin TL kredi için geçerli.

CITROEN

Citroën modellerine 40.000 TL için 48 ay yüzde 0,79 faiz ile ayda sadece 1.050 TL taksitli kredi imkanı veya 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6.000 TL'ye varan nakit indirimi sağlanıyor.

Citroën C5 Aircross SUV, 40.000 TL'ye özel 48 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV'a 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile de sahip olmak mümkün. Ayrıca seçili modellerde geçerli 6.000 TL nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Berlingo'ya 40.000 TL'ye özel 48 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ile veya 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Citroën C3 Aircross SUV, 4.000 TL nakit alım indirimi veya 40.000 TL'ye özel 48 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ile veya 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

HONDA

Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen Honda Civic Sedan kamu bankalarında; 60 bin TL'lik kredi kullanımına 0,49 faiz oranı ile 18 ay taksit imkanı devam ediyor. Bu kampanya ayrıca 60 bin TL'lik kredi kullanımına 0,49 faiz oranı ile 6 ay ertelemeli 12 ay taksit seçeneğiyle de sunuluyor.

HYUNDAI

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe de talep ve showroom trafiği günden güne artmaya başladı. Hyundai Assan da bu talep doğrultusunda tüketicilere ödeme açısından da kolaylık sunuyor. “Şimdi Al, 2021'de Ödemeye Başla” seçeneği marka tarafından uygulanan en önemli hizmet. İstediği Hyundai modelini satın almak isteyen tüketiciler, araçlarını hemen teslim alırken kredi ödemelerine 6 ay sonra başlayacaklar.

Tüm modellerinde aylık 0,95 faiz orası sunan Hyundai, bayilere gitmeden Hyundai Kapınızda hizmetiyle de müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor.

KIA



Kia, cazip fırsatlarla sunulan 3 ay ödeme ertelemeli kampanyasına devam ediyor.

‘Şimdi Al Ekim'de Öde' kampanyası kapsamında, Sportage, XCeed, Ceed ve Niro'da 70 bin TL'ye, Picanto'da 40 bin TL'ye 18 ay taksit ve yüzde 0,69 faiz avantajı sunan Kia; Stonic ve Rio modellerini ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuyor.

KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıran Bongo ise 40 bin TL'ye yüzde 0 faizle 12 ay taksit imkanı ile Bongo’lu olmak isteyenleri bekliyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Temmuz ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 200.000 TL krediye 12 aya kadar yüzde 0,69 faiz oranı sunuluyor.

Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Temmuz ayına özel olarak 225.000 TL için 36 ay yüzde 0,94 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB modelinde ise Temmuz ayında 250.000 TL, 36 ay yüzde 0,94 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 250.000 TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0,69 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Temmuz ayına özel olarak 300.000 TL'ye 12 aya kadar yüzde 0,69 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller'de ise 80.000 TL'ye 24 aya kadar yüzde 0,94 faiz oranından faydalanılabiliyor.

OPEL

Opel; yeni Corsa, Crossland X, Grandland X, Insignia ve Combo modellerinin 2020 özel seri donanımlarında 50.000 TL'ye, 20 ay, yüzde 0,89 faizli kredi seçeneği ile dikkat çeken bir finansman kampanyası başlatıyor. Yeni Astra HB 2020 özel seri otomobillerde ise 60.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

Ayrıca temmuz ayına özel yeni Corsa 135.800TL'den, yeni Astra 184.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Opel'in SUV modelleri Crossland X'e 179.600 TL'den, Grandland X'e ise 213.500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Marka, temmuz ayında müşterilerine sunduğu 120.000 TL’ye varan yüzde 0,69 faizli özel kredi seçeneklerine de sahip…

PEUGEOT

Tüm Peugeot Yetkili Satıcı ve Servisleri hijyen açısından en son teknolojilerle korunuyor, tesislerde bulunan tüm araçlar en güncel yöntemlerle dezenfekte ediliyor ve hijyen açısından showroom'larda aynı anda sınırlı sayıda misafir ağırlanıyor. İsteyen Peugeot severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini markanın web sitesi üzerinden gerçekleştirirken sınırlı sayıda Peugeot modeline de çok özel fırsatlarla sahip oluyor.

Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında Temmuz ayına özel “Şimdi al, Ekim'de ödemeye başla” kampanyası bulunuyor.

“Şimdi al, Ekim’de ödemeye başla” kampayasına giren Peugeot modelleri 3008,5008, 208, 508, 308 ve Rifter…

SUZUKI MOTOSİKLET

Suzuki temmuz ayında motosiklet almak isteyenlere avantajlar sunuyor. Marka, 15 bin TL 15 ay sıfır faiz avantajı kapsamında, ayda 1000 TL tutarındaki taksitlerle maceranın başlangıç noktası olan V-Strom 250 modeline sahip olabiliyorlar. Motosikletin değeri ise 43 bin 900 TL olarak belirtilmiş.

Burgman 200 modeli ise Temmuz ayı boyunca 34 bin 900 TL'den başlayan özel fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca motosiklet tutkunları Burgman 200 alımlarında; 20 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından da ay boyunca yararlanabiliyorlar.

TOYOTA

2020 model Toyota Hilux'lar için cazip fırsatlar sunuyor. Hilux'lar temmuz ayı boyunca 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranı ile satışa sunulacak.

Toyota'nın temmuz kampanyası kapsamında ayrıca, kamu bankaları tarafından yerli üretim araçlar için getirilen finans desteğinin faiz oranı da yeniden güncellenerek yüzde 0,69'dan yüzde 0,64'e çekildi. Böylelikle Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,64 faiz oranı ile sahip olunabilecek. Bu kampanya çatısı altında, talep eden Toyota müşterileri bankalarıyla irtibata geçip “6 ay ödemesiz” dönem seçeneğinden de yararlanabilecekler.

Temmuz ayı boyunca; Yeni Corolla Hatchback 195 bin 800 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Türkiye'de üretilen Yeni Toyota C-HR'ın benzinli modellerinde 7 bin 700 TL, ÖTV teşviki kapsamında olan hibrit seçeneklerinde de 8 bin 800 TL'ye varan indirimler de temmuz'da da sürecek. Yeni Toyota C-HR Benzinli modeller 192 bin 250 TL'den, C-HR Hybrıd'ler ise 224 bin 850 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sunulacak. 2020 model yılına ait Hilux'lar 231 bin 850 TL'den, Yaris 120 bin 150 TL'den, Yaris Hybrid ise 184 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.

Yüzde 0,85'den başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın temmuz kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ

Volkswagen Ticari Araç, vdf AutoCredit uygulamasıyla, klasik krediye oranla oldukça düşük taksitlerle yeni bir araç sahibi olma imkânı sunuyor.

Caddy modeli günlük 65 TL, Transporter City Van modeli günlük 70 TL, Caravelle günlük 157 TL ve Amarok Aventura günlük 201 TL gibi başlangıç taksit tutarları ile satın alınabiliyor. Bu sistem sayesinde 36 ay vadede yüzde 0,89 faiz oranıyla istenilen Volkswagen Ticari Araç modeline sahip olunabiliyor.

Vdf AutoCredit sisteminde, araç ruhsat sahibi müşterinin kendisi oluyor ve araçla ilgili olarak sunulan tüm finansal avantajlardan yararlanabiliyor. Sistemde ayrıca, müşteriler 3 yılda bir aracını bir yenisiyle değiştirme ve sürekli olarak yeni bir araca sahip olma avantajından yararlanabiliyor.

VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ BAKIM KAMPANYASI

Volkswagen Ticari Araç, ticari aracını yetkili servise her getirişinde yedek parça ve işçilik ücretlerinde araç sahiplerine artan oranlarda indirimler sunduğu uygulaması Kazandıran Servis Kampanyası'na üç yeni fırsat daha ekledi.

Sınırlı bir süre devam edecek özel kampanyalarda; fren balatası, fren diski, baskı balata seti ve volandan oluşan aşınma parçalarında ve aks, porya, rot kolu, amortisör gibi yürüyen aksam parçalarında yüzde 40'a, fren hidroliğinde ise yüzde 50'ye varan oranlarda fiyat avantajı sunuluyor.