Volkswagen sürücüsüz kamyon üretecek!

Traton, geçtiğimiz dönemlerde TuSimple startup şirketinin küçük bir hissesini aldığını duyurmuştu. TuSimple San Diego’da bulunan bir startup. Firma sadece kamyonların sürücüsüz olmaları üzerine bir teknoloji geliştiriyor.

Traton’un TuSimple’a yaptığı yatırım, firmayı sadece startup programları için geçerli olan ve 250 milyon dolarlık bir yatırım toplama çabasının haricinde de faydası var. Bu faydalardan en önemlisi firmanın sürücüsüz kamyon üretim aşamasında yer alacak olması. Traton bu geliştirme sürecinde Volkswagen çatısı altında bulunan Scania kamyonlarından kullanırken, sürücüsüz hareket edebilme teknolojisini de TuSimple sağlayacak.

Firma yeni sürücüsüz aracının testini İsveç’te Södertälje’den Jönköping’e kadar uzanan rotada gerçekleştirecek. Firmalar bu projenin detayları hakkında resmi bir açıklama henüz yapmadılar. Ancak araçta kullanılacak olan otonom teknolojisinin Level 4 olacağı tahmin ediliyor.

Ortaklık sayesinde TuSimple’ın teknolojisi ABD ve Çin’den çıkarak Avrupa’ya kadar uzanacak. Startup firması Sina, Nvidia, UPS ve Tier 1 gibi destekçilere sahip. Arizona ve Texas bölgesinde 40 sürücüsüz araçtan oluşan filosuyla çalışmalarına devam ediyor.