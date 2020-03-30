Yaşanan bir “arz” problemi!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızlı bir biçimde tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını, tüm sektörleri temelden etkilemeye devam ediyor. Türkiye otomotiv endüstrisinde ise işler diğer ülkelerde olduğu gibi iyi gitmiyor. Üretim yapan tesislerinde neredeyse tamamı üretime ara verdiğini geçtiğimiz haftalarda duyurdu.

Türkiye’de en çok satan marka ve modeller arasında bulunan Renault, Bursa’da yer alan fabrikasında b segmenti otomobili Clio ve kompakt sınıfta yer alan Megane sedan modellerinin üretimini gerçekleştiriyor.

Corona virüsü salgını sebebiyle Renault, 26 Mart tarihinden itibaren üretimine geçici olarak ara verdiğini duyurdu ve marka üretime tekrar ne zaman başlayacağını da belirtmedi.

Markanın Genel Müdürü Berk Çağdaş ise Corona virüsü salgınıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu Çağdaş, “Öncelikle fabrikaların üretime ara vermelerine bağlı olarak, virüsün etkisi tedarik zincirinde daha önce kendini gösterdi. Satış tarafında ise; Türkiye'de otomobil pazarında virüs krizinin etkileri, ertelenen talep karşılanmaya devam ettiği için, Mart ayı satış rakamlarına net olarak yansımayacaktır. Ancak Mart ayının son haftasından itibaren önemli bir yavaşlama gözlemliyoruz.” dedi.

Çağdaş, “Renault MAİS olarak 2020 yılı için farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Tüm senaryolarımıza baz teşkil eden ortak nokta, sürecin uzunluğu. İyimser senaryoda- ki insanlık adına hepimizin dileği de sanırım bu, ısının artışı ile virüsün yayılma hızının azalması ve ertelenen talebin yaz ayları başında karşılanabilir olması. Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da üretimin %100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak.” diye ekledi.