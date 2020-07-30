Alınan önlemler yetersiz kalıdı, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da vaka sayısı arttı

Normalleşme süreciyle birlikte Diyarbakır ve Şanlıurfa’da vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Yaşanan vaka artışlarıyla ilgili Sözcü’ye konuşan Diyarbakır ve Şanlıurfa Tabip Odası Başkanları normalleşme süreci sonrasında tedbirlerin gevşetiltildiğini kaydetti.

“HASTANELERDE HASTA YATIRACAK YER YOK”

Pandemi kurullarında Tabipler odasına yer verilmediği için resmi rakamlarla ilgili net bir bilgi alamadıklarını belirten Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, ”Hastanelerde görevli olan sağlık emekçisi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre şu an hastanelerde yer yok. Dün corona virüsü tespit edilmiş 616 hastanın hastanelerde tedavi altında olduğuna dair bilgi aldık. Bunların yüzde 15'i ise yoğun bakımlık hasta, günde ise 300'e yakın insanın corona testi pozitif çıkıyor.

Yakın çevremizde de bizi arayan vatandaşlar oluyor, özellikle ilçelerde rahatsızlanan kişilerin yoğun bakıma yatırılması gerekilirken yaşanan yoğunluktan dolayı yer bulamıyor. Şu an maalesef hastanelerde hasta yatıracak yer yok, o yüzden insanlar testi pozitif çıkmasına rağmen mecbur eve gönderilmek zorunda kalıyor. Eve gönderildikten sonra bölgede yaşayan aileler, kalabalık olduğu için bu seferde diğer aile bireylerinin de enfekte olmasına sebep oluyor.

Normalleşme süreci sonrasında hızlı bir şekilde sıkı bir şekilde alınan tedbirler kaldırıldı. Kafelerin açılması, düğünlerin tekrardan başlaması faaliyetlere izin verilmesi kalabalık ortamlara geçiş daha kolay olduğu için corona vakalarının artmasında etkisi oldu ve bulaş riski daha da arttı” diye konuştu.

“NORMALLEŞME SONRASI VAKA SAYILARINDA ARTIŞ OLDU”

Halen maskelere ve hijyen ürünlerine ulaşamayan insanların olduğunu belirten Turan, sözlerine şöyle devam etti;

”11 Mart'ta ilk vaka açıklandıktan sonra Diyarbakır'da camilerden neredeyse her gün anonslar yapılarak ‘evde kalın' uyarıları yapılıyordu. Yine mahalle aralarında belediye araçlarıyla anonslar yapılıyordu, şehirlerarası ulaşımda kısıtlamalar vardı ve insanlarda da bu konuda bir bilinç oluşmuştu.

Diyarbakır'da mart, nisan, mayıs aylarında vaka sayıları şimdiye göre çok düşüktü, ortalama 60 ila 100 arasındaydı. Ama 1 Haziran'da normalleşme ilanı sonrasında tedbirlerin gevşemesi sonrasında da vatandaşlar corona salgınının geçtiğini düşünerek buna göre hareket etmeye başladı.

Halk arasında ‘sadece hastaneye gidildiğinde coronaya yakalanılır' algısı oluşmuş. Biz Tabipler Odası olarak yetkililere her zaman bilimsel veriler ışığından tedbirlerin azalması gerektiğini ifade ettik, ancak buna karşın tedbirleri bir anda kaldırmak ister istemez halkta bir rehavete sebep oldu ve bu da vaka sayılarının artmasına neden oldu.”

“CORONA VAKASI DIŞINDAKİ HASTALARA HİZMET VEREMİYORUZ”

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla ise kentteki vaka sayılarının her geçen gün arttığını dikkat çekerek şunları aktardı;

”Valiliğin İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantina kararları geliyor. Ortalama 300 yerde karantina kararı alınıyor. Bu da yaklaşık en az o sayıda vaka sayıları ile karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. 15 Haziran öncesine kadar bizim bu kadar vakamız yoktu. Şimdi her geçen gün pozitif vaka sayımız artıyor.

Şu an hastanelerimizin birçoğu dolu. Sağlık çalışanlarımız yoğun bakım hastalarına yer bulmakta zorlanıyorlar. Özellikle şehir merkezindeki tüm hastaneler pandemi hastanesi gibi çalışıyor. Bu şekilde devam ederse ilerde hastanelerde yer ve yoğun bakım sıkıntısı yaşamaya başlayacağız.

Bir ay sonra grip sezonu da başlarsa Şanlıurfa'da çok ciddi sorunlar başlayacak. Şu an hastanelerimizde corona vakası dışındaki hastalara pek bir hizmet veremiyoruz. Bu şekilde devam ederse hastanelerdeki geri kalan kısımları da corona teşhisi konulan hastalara ayırmak zorunda kalacağız.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK BAŞLADI”

Normalleşme süreci sonrasında filyasyon çalışmalarında gevşediğini belirten Yüksekyayla, ”Şanlıurfa'da normalleşmeyle birlikte corona virüsü salgını bitti algısı oluştu. Şu an vatandaşlar kalabalık ortamlarda bir araya geliyor, taziyeler yapılıyor, düğün ve nişanlara gidiliyor. Valilik çok ciddi cezalar kestiğini açıkladı. Ama bu kesilen cezalarında sonuç vermediği ortada.

Geçtiğimiz günlerde tabip odası olarak Valiliğe bir çağrıda bulunduk. Bütün Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya gelerek Şanlıurfa için yeni bir yol haritası çıkarılmasını talep ettik. Bizde şu an vaka sayıları artmasının yanında bölgemizdeki diğer illerde de vaka sayıları artıyor.

Mevcut durumda vaka sayıları ile birlikte sağlık çalışanlarında da bir tükenmişlik başladı. Özellikle coronanın ilk başladığı süreçte filyasyon çalışmalarının aynı düzeyde devam etmediğini görüyoruz. Bu yüzden tedbirlerinin yeniden başlatılması konusunda bir çağrımız oldu“ ifadelerini kullandı.