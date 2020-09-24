Bakan Fahrettin Koca 11 ilin sağlık müdürüyle salgını görüştü!

Bakan Koca Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum illerinin sağlık müdürleriyle corona virüsü salgınını görüştü.

Koca, 11 ilin sağlık müdürleriyle yaptıkları ayrı ayrı toplantıda salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdiklerini belirtti.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 24 Eylül corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte yapılan 113 bin 317 testle birlikte toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687'ye ulaştı.

Bugün bin 721 vaka tespit edildi, vaka sayısı 309 bin 790'a çıktı. Can kaybı da 74 artarak 7 bin 785'e yükseldi.

Bin 241 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 271 bin 964'e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.6 ağır hasta sayısı da bin 573 oldu.