Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Van'da dün gece Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu ikisi pilot yedi personel şehit oldu.

Van’dan gelen acı haberle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, “Emniyetimize bağlı bir keşif uçağı, dün gece, Van-Hakkari görev uçuşu sırasında Artos Dağı’na çarparak düştü. 7 şehidimiz var. Olay yerine görevlendirilen 3 UMKE Ekibimizle 112 Acil Ambulanslarımızın sonuca müdahale etme şansı maalesef olmadı. Milletimize başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

DHA