Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 polisin şehit olduğu Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeye giden sağlık ekiplerinin, sonuca müdahale etme şansının olmadığını açıkladı.

15:56 -
Haberler Sağlık
Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Van'da dün gece Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu ikisi pilot yedi personel şehit oldu.

Van’dan gelen acı haberle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, “Emniyetimize bağlı bir keşif uçağı, dün gece, Van-Hakkari görev uçuşu sırasında Artos Dağı’na çarparak düştü. 7 şehidimiz var. Olay yerine görevlendirilen 3 UMKE Ekibimizle 112 Acil Ambulanslarımızın sonuca müdahale etme şansı maalesef olmadı. Milletimize başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

DHA

İLGİLİ HABERSon dakika... Van ve Siirt'ten acı haberler! 9 şehidimiz varSon dakika... Van ve Siirt'ten acı haberler! 9 şehidimiz var
Emniyet Haber haberler Hakkâri ÖZEL HAREKAT Sağlık Sağlık Bakanı şehit Siirt son dakika Terör Türkiye Twitter uçak Van
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more