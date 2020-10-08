Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9’uncu Sağlık Zirvesinin açılış konuşmasını video konferans ile yaptı. Bakan Koca, özel sağlık kuruluşlarının Covid hastalarına kapılarını açtığını pandemi sürecinde herkesin taşın altına elini koyduğunu söyledi.

Konuşmasında, pandemi sürecinde özel sektörün katkılarının önemine değinen Koca, pandeminin bitmediğine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız.

*Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız. SGK belli bir ödeme dengesini, gelir gider hesabını gözetme durumunda olan bir kurum. Sadece pandemi süreciyle sınırlı olmayan sürdürülebilirliği muhafaza görevi var.

*Pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisine mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tutum gösterdi. Bakanlığımız da pandemi ile mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu.”

“SAĞLIK TURİZMİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Bakan Koca, tüm dünyadan sağlık hizmetlerinin önemli bir gelir kaynağı, ülkelere katma değer üreten bir sektör olduğunu bildirerek, “Ülkemizde 2018 yılı istatistiklerine göre sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki oranı yüzde 4,4. 2019 rakamları ise kasım ayı içinde açıklanacak. Bu seviyenin korunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan bütçe payının artması diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimi yoluyla gelirlerin artırılmasıdır.” dedi. (DHA)