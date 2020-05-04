Yumurta, süt ve süt ürünleri, yer fıstığı, fındık, ceviz, kabuklu deniz ürünleri, buğday ve soya gibi besinler tüm besin alerjilerinin yaklaşık %90'ını oluşturur. Cilt, gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemini etkileyen besin alerjisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Besin alerjisi testi nasıl yapılır? Besin alerjisi belirtileri nelerdir? İşte cevaplar…

BESİN ALERJİSİ NEDİR?

Besin alerjisi, tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı bağışıklık sisteminin verdiği yanıt olarak tanımlanır. İstenmeyen reaksiyonların büyük çoğunluğu besinlerin farmakolojik özelliklerine, metabolik ya da toksik etkilerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Besin alerjilerini çoğu aşağıdaki besinlere karşı gelişmektedir. Ancak tüketilen her besine karşı alerjik reaksiyonların gelişebileceği unutulmamalıdır.

* İnek sütü

* Yumurta

* Balık

* Yer fıstığı

* Kuruyemişler (fındık, ceviz, antep fıstığı, vb)

* Kabuklu deniz ürünleri

* Soya

* Buğday

* Bakliyatlar

* Susam

* Hardal tohumu

Besin alerjileri çocuklarda daha sık görülür. Bazı besinlere karşı gelişen alerjiler zaman içerisinde düzelme eğilimindedir. İnek sütü, yumurta gibi besinlere bağlı alerjiler yaşa bağlı olarak geçebilir, yer fıstığı, balık, kabuklu deniz ürünleri ve kuruyemiş alerjileri çok uzun yıllar hatta yaşam boyu devam edebilir.

BESİN ALERJİSİ BELİRTİLERİ

* Kusma ve/veya mide krampları

* Kurdeşen

* Nefes darlığı

* Hırıltı

* Tekrarlayan öksürük

* Şok veya dolaşım çökmesi

* Boğa şişmesi, boğaz ağrısı; yutma zorluğu

* Dilin şişmesi, konuşma veya nefes alma yeteneğini etkiler

* Nabız zayıflaması

* Cildin soluk veya mavi renk alması

* Baş dönmesi veya bayılma

BESİN ALERJİSİ TESTİ NASIL YAPILIR?

Deri Prick Testi: Cilt üzerine uygulanan bu alerji testi ile 20 ile 30 çeşit alerjen madde tespit edilebilir. Alerji problemi olan hastanın derisi çizilir. Solusyon olarak hazırlanan alerjen maddeler çizilen deri üzerine damlatılır. Yaklaşık 30 dakika sonra kızarıklık oluşturan madde alerjen madde olarak kabul edilir.

Patch Testi: Egzama hastalığına neden olan alerjik maddelerin tespitinde kullanılan bir testtir. Bir bant üstüne kimyasal maddeler dökülür ve bu bant hastanın sırtına yapıştırılarak 2 gün beklenir. Kızarıklığın olduğu bölgeler alerjen maddenin tespitini sağlar.

Kan Testi: Alerji testi türleri arasında en etkili test olan kan testi ile kandaki IgE antikoru oranı ölçülür Alerjik hastalarda bu oran normal kişilerin 10 katı kadardır.

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