Besin değerleri yüksek yiyecekler hangileridir?

Uzun ve sağlıklı bir hayat için insan vücudu beslenmeye ihtiyaç duyar. Alınan bu besinler sindirim, solunum, iskelet ve boşaltım sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağlar. Vücudun aldığı tüm besinler size geri dönüş sağlar. Zinde bir beden ve sağlıklı bir ömür geçirmenin yiyeceklerle yakında ilişkisi bulunur. Ne yazık ki günümüzde beslenme alışkanlıklarının değişmesi bir takım hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle aktif yaşama sahip çalışan bireyler daha çok hazır ürünleri tüketmeyi tercih ediyor. Gün içerisinde yemek yapmak için gereken zamanın olmadığı durumlarda fast food ürünler ve içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz birçok ürünü hayatımıza dahil ederek aslında yanlış beslenme alışkanlıkları edinebiliyoruz ve bu da doğal olarak sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor.

Besin değerleri yüksek yiyecekler tüketmek bedenimizin daha güçlü olmasını ve gün içerisindeki performansımızın artmasına destek olur. Çocuklar, öğrenciler ve yetişkinler kaliteli bir hayatı sürdürmek için öncelikle besin değeri yüksek olan yiyecekler tüketmelidir. Peki, besin değerleri yüksek yiyecekler nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

BEZELYE

Bezelye günlük K vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olur. Karbonhidrat miktarı oldukça düşüktür ve zayıflamak isteyenler için yardımcı bir besindir.

SARIMSAK

Sarımsak yalnızca yiyecekleri lezzetli hale getirmez ayrıca oldukça besleyicidir. C, B1 ve B6 vitaminleri, potasyum, manganez, selenyum ve kalsiyum bakımından yüksektir.

KIRMIZI LAHANA

Kırmızılahana mükemmel lezzeti ve rengi ile oldukça iştah açıcı ve salatalara çok yakışan bir besindir. Aynı zamanda kalp sağlığını güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşlanma belirtilerini azaltıcı etkilere sahiptir.

BADEM

Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği bilir. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko,selenyum, bakır ve niasin içerir.

PAZI

Pazının antioksidan içeriği yüksektir. Besin değeri olarak ıspanağa benzeyen pazı A, C ve K vitamini ile folik asit bakımından da zengin. Ayrıca pazıda E vitamini, demir, magnezyum ve kalsiyum mineralleri de bulunur.

PATATES

Patates, potasyum, magnezyum, demir ve manganez, C vitamini ve B vitaminleri bakımından zengindir.

ÇİKOLATA

Bitter çikolata kakao ile birlikte besleyiciliği en yüksek yiyeceklerden biridir. Lif, demir, magnezyum, bakır ve manganez açısından zengindir. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar diğer besin maddelerinden daha fazladır. Bitter çikolata; sağlıklı kan akışı, tansiyonu ve kolesterolü düşürmede ve de beyniniz için oldukça faydalıdır.

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