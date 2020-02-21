Tam buğday ekmeği kaç kalori? Tam buğday ekmeğinin besin değerleri ve kalorisi…

Tam buğday ekmeği beyaz ekmeğe göre daha iyi bir seçenektir. Daha fazla lif, folat, E vitamini, C vitamini ve beta-karoten içerdiğini ancak daha az antinutrient içerir. Günümüzde birçok insan daha hızlı kilo vermek adına buğdayı ve buğday unundan yapılan ekmeği beslenme alışkanlıklarından çıkarmayı tercih ederken; tam buğday ekmeğinin lif içeriğinin yüksek olması ve kilo vermeye yardımcı olması nedeniyle diyetisyenler tarafından tavsiye edilmektedir. Peki, tam buğday ekmeği kaç kaloridir? Tam buğday ekmeğini besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
TAM BUĞDAY EKMEĞİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram tam buğday ekmeği yaklaşık 247 kaloridir.
BESİN DEĞERLERİ
100 gram tam buğday ekmeğinde aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 247 kcal
Toplam yağ: 3,4 g
Doymuş Yağ: 0,7 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,6 g
Tekli Doymamış Yağ: 1,6 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 400 mg
Potasyum: 248 mg
Karbonhidrat: 41 g
Lif: 7 g
Şeker: 6 g
Protein: 13 g
A Vitamini: 3 IU
C Vitamini: 0 mg
Kalsiyum: 107 mg
Demir: 2,4 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,2 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 82 mg