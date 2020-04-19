Corona virüsü Türkiye haritasında dikkat çeken gelişme! İşte corona virüsü vaka sayıları!

Tüm dünyada maddi manevi kayıplara neden olan corona virüsünde yeni veriler açıklandı. Ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüsü salgınında Türkiye haritası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dünyada 2 milyon 300 bini aşkın vaka sayısı bulunurken, 160 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Türkiye’deki son durum nedir? İşte corona virüsü Türkiye haritası ve vaka verileri…

CORONA VİRÜSÜNDE DÜNYADAKİ SON DURUM

Corona virüsünden en fazla etkilenen ülke arasında ABD bulunuyor. ABD’de corona virüsü görülen kişi sayısı 740 binin üzerinde. Amerika’da ölenlerin sayısı ise 40 bine yaklaştı.

İspanya’da vaka sayısı 200 bine dayandı. İspanya’da salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 20 bini geçti. İtalya’da açıklanan verilere göre, son 24 saat içinde 433 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ülkede ölü sayısı 23 bin 660’a yükseldi. Fransa’da ise bir gün içinde 395 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı toplam 19 bin 718 oldu.

CORONA VİRÜSÜNDE TÜRKİYE’DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 3 bin 977 yeni vakanın olduğunu ifade eden Koca, 127 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu.

COVİD-19 ENFEKSİYONUNDA KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların %20'si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

60 yaş üstü olanlar

Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

Kalp hastalığı

Hipertansiyon

Diyabet

Kronik Solunum yolu hastalığı

Kanser gibi

Sağlık Çalışanları

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19’un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

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