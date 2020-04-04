Dr. Serdar Savaş: 65 yaş yasağı 45’e çekilmeli

Corona virüsü ile ilgili mücadele tüm hızıyla sürerken her gün yeni bir karar alınıyor. Son olarak 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı artık 20 yaş altındakiler için de geçerli olacak.

Alınan tedbirleri Sözcü’ye yorumlayan ünlü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serdar Savaş, dikkat çekici tespitlerde bulundu.

”65 YAŞIN 45 YAŞA KADAR İNDİRİLMESİNDE BÜYÜK YARAR VAR”

Savaş, ”Sokağa çıkmanın 20 yaş altını da kapsaması çok doğru bir adım. Bunun devamının da gelmesi gerekir. 65 yaşın 45 yaşa kadar indirilmesinde büyük yarar var. Böylece sadece 20-45 yaş arası çalışmak durumunda olan ve çalışması gereken sektörlerde bulunanlar yani sağlıkçılar, eczacılar, hastanede çalışanlar, belediye işçileri mecburen sokağa çıkacak.” diye konuştu.

”EVLERİNİZDE YAPTIĞINIZ MASKELER DAHA ETKİLİ OLUR”

”Evlerinizde patiska bezini üçe dörde katlayarak yapacağınız maskeler daha etkili olur” diyen Savaş, insanların birkaç tane maske yaparak bunları kullandıktan sonra sabunlu suyla yıkayıp, kurulayıp daha sonra ütüleyerek kullanabileceklerini söyledi.

”İNSANLARA EVLERDE TEST YAPILMALI”

Şehirlerarası ulaşımın sınırlandırılmasının da çok yerinde bir uygulama olduğunu ifade eden Savaş, ”Benim bir halk sağlıkçı olarak beklentim sokağa çıkma yasağının sınırlandırılmasının biraz daha genişletilmesi ve insanları evdeyken test yapılarak, pozitif vakaların karantina altında tutulması üçüncüsü de artık dışarı çıkan insanlardan ‘immünoglobülin G’ analizi ile bağışıklık kazanılıp kazanılmadığına bakılması gerekir” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN BAĞIŞIKLIK TESTİ ÖNEMLİ

‘İmmünoglobülin G’ testinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Savaş, bağışıklık kazanan insanların rahatlıkla çalışabileceklerini ifade ederek ”Bu şekilde başkalarına da bulaştırmazlar, işlerine de rahatlıkla gidebilirler. Yani vaka arama taramanın yanında atlatmış ve bağışıklık kazanmış olanları da tespit etmemiz gerekir” diyerek böyle bir programa başlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

”COVİD-19 KALICI BAĞIŞIKLIK BIRAKIR”

Covid-19’a karşı oluşan antikorun ömür boyu kişide bağışıklık oluşturacağını söyleyen Savaş ”Covid-19 kalıcı bağışıklık bırakır” dedi.