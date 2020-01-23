‘İdrar kaçırmanın farklı tipleri var’

İdrar kaçırma sorunu günümüzde kadınların en büyük problemleri arasında geliyor. Bu konuda konuşmak ve insanları bilinçlendirmek için şehir şehir gezen Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü 5. durağı Antalya'da bir seminer düzenledi. Canped ve Kontinans Derneği'nin birlikte gerçekleştirdiği farkındalık projesinde konuşan Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “İdrar kaçıran biriyseniz kendinizi kimseyle kıyaslamayın.” dedi ve ekledi: “Yaşadığı sorun sizden tamamen farklı olabilir. İdrar kaçırmanın çok farklı tipleri var ve bunların hepsinin de tedavileri birbirinden farklı.”

Günümüzde kontrol edilemeyen ve istemsiz idrar tutamama halinden dolayı birçok insan idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya kalıyor. Kadınlarda doğum sonrası ise bu sayı katlanarak artmakta. Şehir şehir gezerek idrar kaçırma problemi konusunda kadınları bilinçlendirmeyi kendilerine görev edinen “Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü”, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'den sonra Antalya'da da coşkuyla karşılandı. Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar’ın sunumuyla düzenlenen seminerde Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ile Kontinans Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlker Şen konuşmacı olarak yer aldı. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen seminerde Tufan Tarcan, kadınların yaşadığı idrar kaçırma probleminin birbirinden farklı olabileceğini ve tedavileri için muhakkak hekime görünmeleri gerektiğine değinirken, İlker Şen ise idrar kaçırmada genetik geçişe dikkat edilmesine ayrı bir parantez açtı.

İdrar kaçırmanın hem kadınlarda hem de erkeklerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Erkeklerde de idrar kaçırma sorunu kadınlara oranla daha geç bir yaştan sonra görülmesine karşın hekime başvuru oranları kadınlardan daha fazla. Çünkü kadınlarda idrar kaçırma yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmekle beraber utanılacak bir konu olarak algılanmakta. Bu yüzden Kontinans Derneği olarak idrar kaçırmanın bir problem olduğunu ve utanılacak bir konu olmadığını kadın grubuna yoğunlaşarak anlatmayı hedefliyoruz.” dedi.

İdrar kaçırmanın altında nörolojik hastalıkların yatabileceğinin altını çizen Tarcan, “Gençlerde ve çocuklarda rastladığımız hastalıklar bazen gizli kalabiliyor. Örneğin MS hastalığının yüzde 15'inin tanısını biz koyuyoruz çünkü hastalık ilk olarak idrar kaçırmayla ortaya çıkıyor ve idrar kaçırmayla birlikte hastalar kendisi bize geliyor.” diye konuştu.

GENETİK GEÇİŞLİ OLABİLİYOR

İdrar kaçırmanın bazı ameliyatlardan sonra da görülebildiğine dikkat çeken İlker Şen, “Bazen idrar yapamamaya bağlı idrar kaçırmalar olabiliyor. Bu sebeplerden bazıları kilo alma, doğum yapma, çevresel faktörler, yediğimiz içtiğimiz gıdalar, davranışlar gibi faktörler.” şeklinde belirtti. İdrar kaçırmayı önlemek adına az sıvı alınmasını asla önermediklerini, bunun ileride yaşanan şikayetleri arttırabileceğini vurgulayan Şen, “Bazı insanlarda da doğum yapmasa bile annesinde olan idrar kaçırma problemleri daha sonra genetik olarak kendisinde de idrar kaçırmalara neden olabiliyor.” diye konuştu.

İdrarı uzun süre tutmanın iyi bir şey olduğunu düşünmemiz gibi yanlış alışkanlıkların ve çocukları da buna teşvik etmemiz gibi durumlar yüzünden idrar kaçırmaların sürekli hale gelebildiğini söyleyen Tufan Tarcan şöyle konuştu: “İdrar kaçıran biriyseniz eğer kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Çevrenizde idrar kaçırma tedavisi almış biri olabilir, onun tedavisi sizin için geçerli olacak diye bir şart yok. Yaşadığı sorun sizden tamamen farklı olabilir. Kendi kendinize çıkarımlarda bulunmayın. İdrar kaçırmanın çok farklı tipleri var ve bunların hepsinin de tedavileri birbirinden farklı. Karşı komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir.”

MESANE PEDLERİ İŞE YARIYOR

Son yıllarda mesane pedlerinin kullanım sahalarına iyice girdiğinin altını çizen Prof. Dr. Tufan Tarcan şöyle devam etti: “İdrar kaçırma problemi yaşayan kadın veya erkekler tedavi sonuçlanana kadar mesane pedlerinin yardımıyla hijyenik bir çözüm bulmalıdır. Aksi halde asidik bir sıvı ciltle temas ettiğinde orada enfeksiyona ve bir cilt iltihabına sebep olabiliyor. Buna bağlı olarak da çocuklarda pişik, yetişkinlerde de benzer cilt problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunlardan korunmak için bu probleme özel tasarlanmış mesane pedleri kullanılması gerekli.”

BAZI İLAÇLAR İDRAR KAÇIRMAYA YOL AÇABİLİR

İdrar kaçıran insanlarda idrar üreten kaynağın sağlam olmasının kendileri için temel nokta olduğunu ve muayenede de ilk olarak her zaman böbrekleri değerlendirdiklerini ifade eden İlker Şen sözlerini şöyle sürdürdü: “Hasta bize geldiği zaman öncelikle kullandığı ilaçları sorarız. İlaçlar hem idrar yapmayı zorlaştırıcı hem de kolaylaştırıcı etkilere sahip. Mesela grip ilaçları bazı insanların idrar yapmakta zorluk yaşamasına sebep oluyor. Tansiyon ilaçları da bazılarında idrar kaçırma yaşamasına etki ediyor. Psikiyatrik ilaçların da vücudun diğer sistemlerine direk yan etkileri olduğu için idrar kaçırmaya yol açabiliyor.”