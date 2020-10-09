İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı

Türkiye’nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi olan İstanbul Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi açıldı. Daha önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı Haseki Hastanesi tarafından kullanılan 29 Mayıs Hastanesi binası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine tahsis edildi.

Bina önünde kurdele kesilerek açılan hastane açılışına, Fatih İlçe Sağlık Müdürü Meleknur Aslan, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Baş Hekimi Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncün, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, çok sayıda iş insanı ve sağlık çalışanı katıldı.

Açılış sonrası konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, uzun bir hazırlık sürecinden sonra binanın hizmete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR AMA TÜRKİYE’DE İLK”

Türkiye’nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesini 1 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından açtıklarını ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Dünyada örnekleri olan ama Türkiye’de olmayan ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesini İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrı bir hastane ünitesi olarak 70 tane tekli odalardan oluşan, 11 tane son teknoloji ile yapılmış özel ameliyathanesi olan, 7 tane yoğun bakım yatağı olan çok özel bir tesisi Türk tıbbının hizmetine kazandırmış olmaktan çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE BELKİ DE HİÇ OLMAYAN MODERN AMELİYATHANE SİSTEMİNİ BURADA KURGULADIK”

Prof. Dr. Tükek sözlerine şöyle devam etti:

“Gerçekten ameliyathaneler son teknolojiyle donatıldı ve Türkiye’de belki de hiç olmayan modern ameliyathane sistemini burada kurguladık. Kulak-burun-boğaz ve göz hastalıklarının seçilmesinin nedeni de birbirine yakın ameliyatlar olması. Vatandaşların burada ayrı bir özel hizmet almaları sağlanacak.” (DHA)