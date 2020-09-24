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‘Kalça botoksu yaptırdı, hayatını kaybetti’ iddiası

Ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde kalça botoksu yaptıran Kübra Boyraz'ın uygulamayı yaptıktan sonra hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13:01 -
Haberler Sağlık
‘Kalça botoksu yaptırdı, hayatını kaybetti’ iddiası

Olay, Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan ve ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde meydana geldi. 38 yaşındaki Kübra Boyraz, iddiaya göre kalça botoksu yaptırdı. Uygulamadan sonra evine giden ve fenalaşan Boyraz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Boyraz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Boyraz'ın ölümüyle ilgili 1'i doktor toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların polis ifadesinde suçu birbirine attıkları öğrenildi.

Boyraz'ın kesin ölümün nedeninin Adli Tıp raporu sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

Son güncelleme: 13:03 24.09.2020
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