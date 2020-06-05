Prof. Dr. Tükek: Sokağa çıkma yasaklarının etkisi sınırlı

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

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Sokağa çıkma yasaklarının ve yasak sonrası şehir merkezlerinde, sokaklarda oluşan kalabalığın vaka oranlarına olan etkileri tartışılırken dün gece İçişleri Bakanlığı bir kez daha 15 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YERİNE…

Bakanlığın aldığı bu kararı değerlendiren Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asıl yapılması gerekenin doğru maske takılmasını sağlamak olduğunu vurguladı:

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının etkisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Yapılması gereken başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde doğru maske takılmasının zorunlu hale getirilmesidir.

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