Prof. Dr. Tüzüner: Salgında organ bağışı oranı düştü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Böbrek-Pankreas Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Acar Tüzüner, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Tüzüner, Türkiye’de yeterli sayıda ‘Organ Nakli Merkezi’ ve deneyimli bilim insanı olmasına rağmen, nakil sayılarının henüz istenilen düzeye ulaşamadığını söyledi.

60 BİN BÖBREK HASTASI NAKİL BEKLİYOR

Corona virüs salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de organ bağışının azaldığını vurgulayan Tüzüner, bu durumun organ nakli bekleyen hastalar için çok olumsuz sonuçlara yol açtığına dikkat çekti.

Türkiye’de yaklaşık 60 bin böbrek hastasının ‘bir gün böbrek nakli olma umudu’ ile haftanın 3 günü diyaliz cihazına bağlı olarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını ifade eden Tüzüner, “Organ bağışı tedavileri süren hastalarımız için yaşam umududur. Tüm halkımızı organ bağışı yapmaya ve hayatını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

“ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR”

Tüzüner, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organ bağışı konusunda, İslam dini açısından hiçbir sakınca olmadığı, hayat kurtarmaya vesile olunmasının da çok önemli bir insani görev olduğu yönünde yayımladığı fetvayı hatırlatarak şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığımızın koordinasyon ve denetiminde üniversitelerin, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının da katılımıyla yürütülen sistemin amaçları ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, sınırlı sayıda temin edilen organ ve dokuları bilimsel kurallara, tıbbi etik anlayışına uygun olarak, adaletli bir dağıtımla, en uygun hastalara ve en kısa süre içerisinde naklini sağlamaktır. Ülkemizde halen yürürlükte olan ‘Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki 2238 Sayılı Kanun’ doğrultusunda, 18 yaşını dolduran kişiler, ölümlerinden sonra kullanılmak üzere organ ve dokularını bağışlamak istediklerinde, sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan organ nakli koordinatörlüklerine başvurabilirler ve bu birimlerde organ bağış belgelerini imzalayarak organ bağışında bulunabilirler. Organ bağışı hayat kurtarmaya vesile olunması açısından çok çok önemli bir adım. Bir de şu konuyu özellikle belirtmek isterim. Vefat eden kişilerin organları bağışlandıktan sonra, vücut bütünlüğü bozulmamaktadır.” (İHA)