Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘test kitleri’ iddialarına yanıt verdi

Kurban Bayramı öncesi Bilim Kurulu kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de corona virüsünün tespiti için kullanılan test kitlerinin yüzde 40 doğruluğa sahip olduğu iddiaları ile ilgili de açıklama yaptı.

“Medyada ve sosyal medyada ilginç görünümlü birkaç konu var. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranımızın yüzde 40 olduğu ileri sürülüyor. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'ın üzerindedir.” açıklamasını yapan Koca, bakanlıktaki görev değişikliklerinin rutin işleyiş için doğal olduğunu belirtti.