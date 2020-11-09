Sağlık Bakanı Koca’dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara maske uyarısı yaptı.

Bazı kişilerde maske takma oranının yüzde 50’nin altında olduğunu belirten Koca, “Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz” ifadelerini kullandı.

“HASTALIĞI ÇOK DAHA AĞIR YAŞARSINIZ”

Vatandaşlara maskenin doğru kullanımı konusunda uyarıda bulunan Koca, paylaşımında şunları belirtti:

* Genellikle burundan nefes aldığımız için, ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır.

* Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız.