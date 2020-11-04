Samsun İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısı 2 haftada yüzde 40 arttı

Kent genelinde vaka sayılarının hızla arttığını belirten Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, özellikle eğlence mekanlarının çok olduğu ve insanların hafta sonunu geçirmek için tercih ettiği Atakum ilçesinde daha fazla artış olduğunu söyledi. Kentin kritik eşine geldiğini kaydeden Oruç, “Maalesef Samsun için yeniden kritik eşiğe geliyoruz. Vatandaşlarımızın kırmızı alarm verip daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi” diye konuştu.

SON 2 HAFTA YÜZDE 40 ARTTI

Sağlık Müdürü Oruç, Eylül ayında tırmanışa geçen vaka sayılarının vatandaşların kurallara uymasıyla tekrar azaldığını açıklayarak, “Ekim ayı içerisinde yapılan uyarılar ve halkımızın kurallara uyumu sayesinde azaldı. Ancak son iki hafta itibariyle vaka sayılarımız yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Vaka artış oranını irdelediğimizde, bu artışa yüzde 70–80 oranında aile içi ziyaretlerin neden olduğunu tespit ettik. İnsanlarımız maalesef yapılan tüm uyarılara rağmen akraba, eş dost ziyaretlerine devam ediyorlar. Pozitif bir kişi aile ortamında bunu ortalama 5 kişiye bulaştırıyor. Eğer gerekli önlemleri almazsak, griple birlikte virüsün bulaşma gücü artacak ve kendine rahat yayılım alanı bulacak” ifadelerini kullandı.

Oruç, vatandaşları uyararak kapalı alanlardan ve kalabalıklardan uzak durmalarını, maske, mesafe be hijyen kurallarına uyulmasını istedi.