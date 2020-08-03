Tabip Odası Başkanı Malatya’da vaka sayılarının tavan yapma nedenini açıkladı

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte corona virüsü vaka sayısıyla ilgili, ”Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var” açıklamasını yapmıştı. SÖZCÜ'ye konuşan Malatya Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Karaaslan bayramda hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi kurallarının uygulanmadığını bu tedbirsizliğin sonucunun ise bir hafta sonra çıkacağını kaydetti.

“VAKA ARTIŞLARININ NEDENLERİ DÜĞÜN, CENAZE, ZİYARETÇİLER…”

Malatya'da anormal vaka artışlarının bayram öncesi son bir haftada zirve yaptığını belirten Malatya Tabip Odası Başkanı Erol Karaaslan şu ifadeleri kullandı:

* Bunun nedenlerini araştırdığımız zaman en önemli neden olarak dış etkenler olduğunu görüyoruz. Bayram nedeniyle farklı illerden Malatya'ya gelen ziyaretçilerden dolayı vaka artışlarını ciddi anlamda tetikledi.

* Kendi iç dinamiklerimizden baktığımız zaman ise cenaze törenlerinin olduğunu söyleyebiliriz çünkü cenaze törenlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yapılması sonrasında vaka sayılarında bir sıkıntı yaşanmaya başlamıştı. Bu noktada son bir iki aylık bir süreçte vatandaşlarımız maalesef rehavete kapıldı. Bu noktada kentimizde cenaze törenlerinden dolayı vaka artışlarının yaşandığını düşünüyoruz.

* Vaka artışlarının bir başka nedeni ise yaz ayının gelmesiyle beraber corona tehlikesine rağmen düğün törenlerinin yoğun bir şekilde yapılıyor tabi burada da dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinden dolayı birçok insan düğünlere geliyor bu da corona virüsünün yayılmasında önemli bir etken oluşturuyor.

“SORUMLULUK VATANDAŞIMIZDA”

Bayramdan önce Malatya Valisi’nin çok ciddi uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

* Burada bütün sorumluluk vatandaşımızda. Bayramda hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi olmazsa olmaz kuralları bir kenara bıraktığımızı gördük ve yaşadık. Bu durumun bayram sonrasında ciddi bir risk olabileceğini düşünmeye başlıyoruz.

* Bayramda yaşanılan tedbirsizliklerin sonuçları muhtemelen bir hafta sonra çıkmaya başlayacak. Umarım korktuğumuz başımıza gelmez. Malatya'daki hastanelerimizde şuanda corona vakalarıyla ilgili ciddi bir yoğunluğumuz yok.

* Yatan hastalarımız var ama yoğun bakım yataklarımız hala ihtiyaca cevap verebilecek durumda o noktada büyük bir sıkıntı yaşamadık. Malatya Tabip odası olarak en son pandemi kurullarına davet edilmiştik orada görüşlerimizi belirttik resmi kurumlarla olan diyaloğumuzda tabip odası olarak bir sıkıntı yaşamıyoruz.

“BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE”

Corona virüsü salgınında ciddi mesafeler katedildiğini vurgulayan Karaaslan, şunları söyledi:

* Corona virüsünün toplum olarak artık karakterini öğrendik hangi yollarla yayıldığını, bulaşması için risk faktörlerinin neler olduğunun farkına vardık.

* Gerek medyanın gerekse sağlıkçıların topluma bu durumu anlatmasıyla bu sorun karşısında ciddi mesafe aldık. Mart ve Nisan ayında vatandaşlarımız bu corona salgını karşısında gafil avlanmıştı ama bundan sonraki süreçte artık her şey bizim elimizde.

* Vatandaşlarımızın alacağı önlemler, kendilerini korumaya yönelik yapacakları her türlü korunma tedbirlerinin bundan sonraki süreci belirleyeceğini düşünüyorum.