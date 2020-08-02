Sağlık Bakanlığı o bölgedeki yeni vaka sayısını 45 olarak açıkladı, Vali ‘100’leri buldu’ dedi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni vaka sayısı ile Malatya Valisi Aydın Baruş'un ifade ettiği vaka sayısının arasındaki büyük fark, akıllara ‘Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler güvenilir mi?' sorusunu getirdi.

Vali Baruş, 30 Temmuz'da İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında Malatya'nın corona virüsü (Covid-19) ile mücadeledeki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte 1 Temmuz’dan itibaren yeni vaka sayısının sürekli bir artış içinde olduğunu vurgulayan Baruş şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle son 2 gündür günlük 100’lü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştık. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var.

* Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler.

* Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız.

SAĞLIK BAKANLIĞI İSE EN YÜKSEK 45 OLARAK BİLDİRDİ

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsü ile mücadele kapsamında oluşturduğu ve günlük salgın rakamlarını içeren tabloların yer aldığı internet sitesinde ise aynı tarihlerde Malatya'nın da bulunduğu Ortadoğu Anadolu bölgesinde en yüksek yeni vaka sayısı 45 olarak bildirildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre 27-28-29 ve 30 Temmuz tarihlerinde o bölgede en yüksek yeni vaka sayısı 45 olarak gösterildi.

27 Temmuz Pazartesi Tablosu

28 Temmuz Salı Tablosu



29 Temmuz Çarşamba Tablosu



30 Temmuz Perşembe Tablosu



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