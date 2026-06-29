Galatasaray yönetimi, yıl sonuna kadar Mağazacılık AŞ’yi halka arz etmeye hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek’in genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda 600-700 milyon Dolar değerleme üzerinden Mağazacılık AŞ’nin halka arzı sayesinde borsadan 100 ila 150 milyon Dolar arasında kaynak sağlanacak.

YILDIZ YAĞMURU YAŞANIR

Yönetim, halka arzdan yeni kaynağın hem mevcut borçların azaltılmasında hem de önümüzdeki dönem yapılacak transferlerde kullanılacağını öngörüyor. Galatasaray’da halka arzın tamamlanması halinde yaz ve kış transfer dönemlerinde elinin daha rahat olacağı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu operasyonun yeni yıldızlar için kapıları aralayacağını umut ediyor.