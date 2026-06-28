Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Osimhen tatil için gittiği memleketi Nijerya'nın Lagos kentinde büyük bir izdihamın ortasında kaldı. Oyuncunun Lagos’a gelişi arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Yıldız oyuncuyu yakından görmek isteyen yüzlerce taraftar bir anda oyuncuyu görmek için sokaklara döküldü. ARABANIN CAMINA VURDULAR Hayranlarının futbolcuya ulaşabilmek için birbirini ezerek araca doğru hamle yapması, bölgede adeta izdihama yol açtı. İzdiham nedeniyle zor anlar yaşayan Osimhen arabanın camına vuran taraftarlara bağırarak tepki gösterdi. Nijeryalı yıldız, koruma çemberine alınarak bölgeden güçlükle uzaklaştırılabildi.

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