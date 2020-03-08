TORAKS’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: #HerNefesteEşitlik

Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel açıklamalar yaptı. Bu yıl ‘her birimiz eşitlik için' teması ile kutlanan bugüne özel şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet sistematik olarak artıyor. Erkek şiddeti 2019 yılında 474 kadın öldürdü. 2020'nin sadece Ocak ayında kayıtlara 27 kadın cinayeti ve 7 şüpheli kadın ölümü geçti. Gelinen noktada 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanmamasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için çalışmak yerine, İstanbul Sözleşmesi'nin “gözden geçirilmesi” konuşuluyor. Kadınları öldürenlerin, kadınlara türlü şiddet uygulayanların ve çocuk istismarcılarının yargı önünde aklandığına, faillerin serbest bırakıldığına tanık oluyoruz. Üstelik onlarca şüpheli cinayetin de üstü kapatılmaya çalışılıyor. Ve bütün bunlar olurken, bunların olmaması için direnenlere acımasızca saldırılıyor; kadın hareketinin kazanımları yıpratılmaya çalışılıyor. Kadını sadece aile içinde ve annelik üzerinden tanımlayan bir zihniyet tüm yaşam alanlarımıza giderek daha fazla sızıyor. Öyle ki, “toplumsal cinsiyet eşitliği”ni bir kavram olarak bile duymaya tahammül edemeyenler, seküler içeriğinden arındırılmış ve kaynağını nereden aldığı muğlak bir “cinsiyet adaleti” kavramına yaslanmaya çalışıyor.” dedi.

TÜRKİYE'DE KADINLAR KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

Prof. Dr. Yorgancıoğlu, “Birleşmiş Milletler'in başlattığı ‘Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat' kampanyası, Türkiye'de yaşayan kadınların başta evleri olmak üzere, ülkenin hiçbir yerinde kendilerini güvende hissetmediğini ortaya koydu.” diye ifade etti.

Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Türkiye'nin Türkiye 2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre 167 ülke arasında 114.; Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunda ise 153 ülke arasında 130. sırada yer aldığını belirterek, şunları paylaştı:

“Eşitsizliklerin yeniden üretildiği alanlardan biri de sağlık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sağlık özelinde sağlığa erişim sorunları, hastalıkların kadınlar ve erkeklerde farklı seyredebileceği gerçeğinin göz ardı edilmesinden kaynaklı ihmaller ve yaygın cinsiyetçilik nedeniyle ötekileştirilen trans kadınların yetersiz bakım alması gibi yüzlerle karşımıza çıkıyor. Kadınlara özgü sorunlar hala yeteri kadar ‘ciddi' sorunlar olarak görülmüyor. Sağlık hizmetlerini daha fazla kullanıyor olsalar bile kadınlar, gereken tanı yöntemlerine, tedavi ve ilaçlara daha geç ya da yetersiz ulaşmaya devam ediyor. Türk Toraks Derneği, Kadın Akciğer Sağlığı Görev Grubu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ‘nefes almak kadar' ihtiyaç duyduğumuzu, sağlıklı ve mutlu bir toplumun ancak eşitlik üzerinde temellenebileceğini ifade etmeyi mesleki sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Kadınların bedenleri ve sağlıklarıyla ilgili doğru kararlar verebilmesi, ancak güçlü ve özgür oldukları eşit bir dünyada yaşadıkları zaman mümkün olabilir. Kadınlara hak ettikleri sağlık hizmetlerinin verilebilmesi de ancak böyle bir dünyada söz konusudur. Ancak eşit olduğumuz bir dünyada soluk alabiliriz; eşitlik yoksa ‘düğümlere üfleyemeyiz'. ”

SOSYAL MEDYADA KAMPANYAYA DESTEK OLDULAR

“Mücadele geçmişimizden aldığımız güçle kolektif çabalarımızı büyüteceğiz” diyen Prof. Dr. Yorgancıoğlu, “Önümüzde uzun bir yol var. İşimiz kolay değil; yolumuz zorlu. Gerekirse önlüğümüz kadar beyaz bir sayfa açıp tükendiğimiz yerden yeniden doğacak ve yürümeye devam edeceğiz. İğneyle kuyu kazarak elde ettiklerimizden, kimse ve hiçbirşey için vazgeçmeyeceğiz. Birlikte çalışmaya, işimizi hakkıyla yapmaya, bilimin ışığında üretmeye devam edeceğiz. Her birimiz, eşitlik için.” dedi.

Ayrıca International Women's Day örgütünün bu yılki kampanyası dahilinde Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu üyeleri de, sosyal medyada paylaşmak üzere “toplumsal cinsiyet eşitliğini sembolize etmek amacıyla” kollarını birbirine paralel tutarak fotoğraflar çektirdiler. European Respiratory Society (Avrupa Solunum Derneği) Genel Sekreteri Prof. Dr. Joanna Chorostowska-Wynimko da paylaşımıyla bu kampanyaya destek verdi.