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Türk Diş Hekimleri Birliği Yöneticisi: Acil değilse diş tedavileri ertelenmeli

Türk Diş Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Nebil Seyfettin, zorunlu haller dışında diş tedavilerinin bu süreçte ertelenmesi gerektiğini vurgulayarak "çapraz enfeksiyonlarda en riskli grubun diş hekimleri" olduğunu ifade etti. Nebil Seyfettin, "Diş hekimliğinin, pandemik önlemlerin şekillendiği ve karar alındığı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve diğer mekanizmalarda temsil edilmemesinin eksiklik olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Can ÖZÇELİK
16:03 -
Haberler Sağlık
Türk Diş Hekimleri Birliği Yöneticisi: Acil değilse diş tedavileri ertelenmeli

SÖZCÜ’ye konuşan Nebil Seyfettin, ağız-diş sağlığı çalışanlarının doğrudan risk altında olduğunu ifade ederek “Sağlık Bakanlığı özelde ve kamuda çalışan diş hekimlerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri bir an önce hayata geçirmelidir. Diş hekimlerimizin ve halkımızın çapraz enfeksiyon riskini önleyecek daha önceden belirlenmiş diş tedavilerin yapılmasını erteleyen kararın bir an önce hayata geçirilmesini, hekimlerimiz kadar kamuda hasta yığılmalarının önlenmesi açısından da hızlıca hayata geçirmesi çok önemlidir” diye konuştu.

“ENFEKSİYON ZİNCİRİNİ KIRMAK İÇİN TOPLU TEDAVİLERDEN KAÇINILMALI”

Ağız diş sağlığı hizmetlerinin toplu olarak değil muayenehane ve poliklinik tarzı yerlerden verilmesinin daha doğru olacağına dikkat çeken Nebil Seyfettin şunları söyledi: “Bu, enfeksiyon yayılma zincirinin kırılmasını sağlayacaktır. Diş hekimleri meslek hayatları boyunca enfeksiyon riskinin önlenmesi açısından en deneyimli meslek grubudur. Ancak yayılma hızı çok yüksek olan bu virüs vakasında sağlıklı kişiler enfeksiyon kapabilir, hastalıklı olanlar virüs bulaştırabilir. Her ne kadar Diş hekimleri olarak tüm önlemleri alsak bile acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince tedavilerin ertelenmesinde fayda var.”

Diş hekimliğine tedavi için gidecek olan hastaları da randevu saatine uyması ve yanında refakatçi götürmemesi gerektiğini belirten Seyfettin, “Bu koşullar altında, diş hekiminiz gerekli gördüğü hallerde tedbir amaçlı olarak randevu gün ve saatinde değişiklik veya iptaller yapabilir, bu tamamen sizleri olası risklerden korumak amaçlıdır” ifadesinde bulundu.

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