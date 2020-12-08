Vakaların yüzde 125 arttığı Hatay’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90’a dayandı

Sağlık Bakanı Koca; İzmir, Adana, Mersin, Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla internet üzerinden görüşerek corona virüsü salgınıyla ilgili durumu tekrar gözden geçirdiklerini belirtti.

“RİSK DEVAM EDİYOR”

“Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor” diyen Bakan Koca, sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir’de riskin devam ettiğini aktardı.

HATAY’DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 89

Bakan Koca, görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 şehrin hastane doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgileri de açıkladı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir’de yatak doluluk oranı %59, yoğun bakım doluluk oranı %83.

* Adana’da yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %81.

* Mersin'de yatak doluluk oranı %58, yoğun bakım doluluk oranı %84.

* Hatay’da yatak doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %89.

“ARA VERMEDEN MÜCADELEYE DEVAM”

Vatandaşlara tedbir çağrısı yapan Koca, “Yerel ilave tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız” açıklaması yaptı.

“HATAY’DA ARTIŞ YÜZDE 125”

Bakan Koca, 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada ise Hatay’da vaka artış oranının yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 86 olduğunu duyurmuştu.

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