E-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardım sonuçlandı mı?

Milyonlarca haneye ulaşan 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Pandemi sosyal yardımı olarak da adlandırılan nakdi yardım için başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar E-devlet sistemine giriş yaparak sosyal yardım başvurusunda bulunabiliyor. Pandemi sosyal yardım sonuçları da yine e-devlet ile sorgulanabiliyor. İşte 1000 TL nakdi yardım sorgulama linkleri…

BAKAN SELÇUK SOSYAL DESTEK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi Twitter hesabından Sosyal Koruma Kalkanı projesi verilerini paylaştı. Toplamda 11,5 Milyar TL destek sağlandığını duyurdu. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 1 milyon 13 bin 287 kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı.

SOSYAL YARDIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

SOSYAL YARDIM 4.FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.