Emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli aylıkları için ödeme tarihleri belirlendi

Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'da başlayacak. Emekli vatandaşlar, bayramı ekonomik olarak bir nebze olsun rahat geçirebilmek için emekli maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağını merak ediyordu. Bakan Selçuk, emekli aylıklarının bayram öncesinde ödeneceğini açıkladı. İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıklarının, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

SSK EMEKLİLERİ HANGİ GÜN MAAŞ ALACAK?

Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17’sinde, son rakamı 7 olanlara 18’inde, son rakamı 5 olanlar 19’unda, son rakamı 3 olan 20’sinde, son rakamı 1 olanlar 21’inde, son rakamı 8 olanlar 22’sinde, son rakamı 6 olanlar 23’ünde, sonra rakamı 4 olanra 24’ünde, son rakamı 2 olanlar 25’inde ve son rakamı 0 olan 26’sında maaşlarını alabilecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN MAAŞ ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25’inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26’sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24’ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28’inde maaşları alabilecek.