Son dakika nakdi ücret desteği 1 ay daha devam edecek! Nakdi destek ücreti ne kadar?

Pandemi sürecinde işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin nakdi ücret desteği 1 ay daha devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi nakdi destek ücretlerinin de 1 ay daha devam edeceğini duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 1 AY DAHA SÜRECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sondası yaptığı açıklamada nakdi ücret desteği müjdesi verdi. Erdoğan açıklamalarında “İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan’da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.