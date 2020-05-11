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Sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı? 1000 TL sosyal yardım sonuç ekranı…

1000 TL sosyal yardım 3. faz başvuruları devam ediyor. İlk iki kısım ödemeleri PTT kanalı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, 3. kısım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen başvurulara ilgi sürüyor ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Sosyal yardım parası sonuçları ve başvurularına dair detaylar haberimizde...

09:15 -
Haberler Sigorta
Sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı? 1000 TL sosyal yardım sonuç ekranı…

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım yapılıyor. 3. faz başvuruları devam eden sosyal yardımların ilk iki kısmının ödemesi başvurusuz olmuştu. Sosyal yardım sonuçları ve başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Sosyal yardım parası sonuçları nasıl açıklanacak ve sonuçlar nereden duyurulacak? İşte detaylar…

SOSYAL YARDIM BAŞVURU İŞLEMLERİ

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

1000 TL sosyal yardım sonuç ekranı… Sosyal yardım 3. faz sonuçları belli oldu mu?

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

SOSYAL YARDIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çarşamba Corona Cuma Cumartesi e-devlet pazar Pazartesi Perşembe salı
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