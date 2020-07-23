SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme günleri belli oldu!

Türkiye'de her bayram öncesi verilen bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde 17 Temmuz itibariyle hesaplara geçmeye başladı. 28 Temmuz'da bütün emeklilerin ikramiyeleri yatırılmış olacak. İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme günleri…

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

SSK EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?

Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ PARA?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.