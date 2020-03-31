Google, 1 Nisan şakasını corona virüs nedeniyle iptal etti

1 Nisan şakaları geleneğini her yıl devam ettiren Google’ın 2020 yılı için hazırlayacağı şakalar merakla bekleniyordu. Ancak 1 Nisan’a kısa bir süre kala Google’a aldığı karar doğrultusunda şakaların olmayacağını duyurdu.

GOOGLE ŞAKASI OLMAYACAK

The Verge'de yer alan habere göre, Google salgın nedeniyle bu yıl 1 Nisan şakası yapmama kararı aldı.

Aynı habere göre, 20 yıldır 1 Nisan şakası yapan şirketin Pazarlama lideri Lorraine Twohill, kararı şirket çalışanlarına elektronik posta ile bildirdi.

Söz konusu mesajda bu yıl 1 Nisan şakası geleneğini askıya aldıklarını ve önceliklerinin insanlara yardım etmek olduğunun altını çizen Twohill, şakaların önümüzdeki yıllar için saklanmasını istedi.

Bunun farkında olan Google, ilgi ve odağın tamamen corona virüste kalması için bu yıl 1 Nisan şakası yapmayacağını açıkladı.

Google geçtiğimiz yıl Asistant uygulaması aracılığıyla lalelerin ne düşündüğünü anlamak için bir proje tanıtımı gerçekleştirmiş, daha sonra bunun bir şaka olduğunu duyurmuştu.