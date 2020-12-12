Virüs otomobilde 15 dakikada bulaşıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, bir otomobilde hava yoluyla taşınan corona virüsü partikülleri, pencereler açılmadığında sadece 15 dakika içinde sağlıklı kişiye bulaşabiliyor. Tüm camları açarak seyahat etmek ise bunu engellemek için en büyük önlem.

Kış aylarında bu mümkün değilse, sadece iki pencere açmak riski önemli ölçüde azaltabiliyor.

Bir Covid-19 hastasının ürettiği hastalığı dolaşımda azaltmak için havalandırma, bulaşma riskini düşürmede güçlü bir silah.

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden fizikçi Dr.Varghese Mathai, bir otomobildeki belirli pencereleri açmanın ne kadar etkili olabileceğine dair bir araştırma gerçekleştirdi.

ARACIN NERESİNDE OTURACAKSINIZ?

Deney, bir şoför ve bir yolcunun bir kabininin zıt uçlarında saatte 80 kilometre hızla giderken, oturduğu tipik bir yolculukta yapıldı.



Sonuçta açık pencerelerin tüm kombinasyonları test edildi ve yolcu ve sürücünün yanındaki camların açılması en etkili yöntem olmadığı görüldü.

Bilgisayar simülasyonlarına göre en iyi düzenleme, yolcunun çapraz olarak sürücünün arkasına oturması ve arka cam ile sürücü yan camının yanı sıra “ön yolcu” tarafındakini de açması olarak gösteriliyor.

Bulgular Science Advances bülteninde yayınlandı.