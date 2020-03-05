5 Mart’ta Venüs, Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 3 Nisan’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişkilerin seyri Boğa kalitesine geçecek demektir. Peki ne demek bu? Şimdi size bunu ifade etmeye çalışacağım…

Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Venüs artık Boğa burcunda seyahat ettiğine göre 3 Nisan'a kadar bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha Boğa burcunun temsil ettiği temalar karşılayacak demektir. Boğa burcu da astrolojide istikrar, güven, sabitlik, finansal konular, sahiplenmek, sadakat, huzur, düzen, konfor, tutkulu toprak işleri, boyun, boğaz, bademcik, güvenlik arayışı, risklerden kaçınmak, üretken olmak, sabırlı olmak, inatçılık, tutarlı, kıskanç, zevklere düşkünlük ile ifade edilir. Venüs Boğa burcunda yönetici pozisyondadır. Bu yüzden Venüs, aslında Boğa burcunun iyicil taraflarını ortaya çıkarmaya daha çok eğilimindedir diyebiliriz.

Bu dönem eğer hayatınızda kimse yoksa, yeni tanışacağınız kimselere karşı daha temkinli, daha ihtiyatlı yaklaşma eğiliminde olabilirsiniz. Bir ilişkiyi başlatmak için pek de aceleniz olmaz açıkçası. Bu dönem ilişkilerde özellikle fiziksel ve maddi uyum arayışı da ön planda olacaktır. Özellikle ten uyumu ve ilişkilerde fiziksel temas ihtiyacı artacaktır. Daha çok dokunmak, daha çok hissetmek, ilişki içerisinde daha somut belirtilere ihtiyacımız olacaktır. Bu dönem sevdiğimiz konulara daha bir tutku ile bağlanacağız. Bu illa bir ilişki olmak zorunda değil, işimiz olabilir, sahip olduğumuz değerli insanlar olabilir, eşyalarımız da olabilir. Bunlara daha çok sahip çıkacağız. Amacımız daha çok bir şeyleri sağlamlaştırmak üzerine olacaktır. İşlerimizi, ilişkilerimizi kalıcı ve sağlam bir yapıya dönüştürmek için harekete geçeceğiz. Ve bunu yaparken işin içinde Venüs olduğundan keyifle ve severek yapacağız aslında. Bu dönem bırakmak, ayrılmak, bitirmek pek kolay olmaz. Aksine birçok konunun arıza noktalarını keşfederek onarmaya çalışacağımıza işaret etmekte. Hem işimizde hem de özel hayatımızda. Amma ve lakin hayatınızda kimse yok ise bu süreçte başlayan ilişkiler daha istikrarlı ve de kalıcı olma potansiyeli daha yüksektir. Başlayan ilişkiler hem maddi hem manevi huzurlu olma ihtimali de yüksek olacaktır. İlişkilerde sadakat ön planda olacaktır.

Elbette Venüs'ün Boğa burcundaki süreci tatlı bir tembellik durumunu da hayatımıza davet eder. Yemekten, içmekten daha çok keyif alır, haz odaklı olur ve işleri sermeye eğilimli olabiliriz. Hayatımızda, evimizde, iş yerimizde kendimize daha çok konfor alanları yaratabiliriz. Beş duyu organımızı da tatmin edecek eylemlere yöneleceğiz. Tensel zevklere düşkünlük biraz daha artabilecektir. Bu süreçte paraya olan sevgi de artmaya başlayabilir. Hem zevk ve keyif veren konulara paramızı daha çok harcayabiliriz ama diğer taraftan yatırım yapmak, paramıza para katacak işlere girişmek için de uygun bir zaman diliminde olacağız. Tabii ilişkilerde fazla sahiplenme, fazla mülkiyet duygusu ile yaklaşmak, özel hayatta da fazla kıskançlık ilişkileri tehlikeye sokabilir, bunlara dikkat edilmeli. Venüs Boğa burcunda güçlü pozisyonda olduğundan Venüsyen her türlü konu için de avantaj sağlayacaktır. Sanatla ilgili konulara yönelmek, estetik yaptırmak, bir şeyleri dekore etmek içinde uygun bir dönemdir.

3 Nisan’a kadar Venüs'ün Boğa burcundaki seyahati süresince yapacağı kontaklar ve etkileri şöyle olacak;

7 Mart günü Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecekler. Bunun etkisi birkaç gün sürecek. 7 Mart civarı ilişkilerde aniden başlayan heyecanlar, rutin ilişkilerin hareketlenmesi söz konusu. İlişkiler içinde de beklenmedik ani değişiklikler söz konusu olabilir. Cinsel yaşam hareketlenebilir, farklı şeyler denenebilir. Beklenmedik, sürpriz gelirler de söz konusu olabilir. 28 Mart civarı ise Venüs ile Jüpiter arasında harika bir kontak olacak. Bu günler aşk için hem faydalı hem de şanslı zamanlar. İlişkilerden yana yılın en şanslı zamanları! Yeni ilişkiler başlatmak için de oldukça faydalı. İlişkilerdeki sorunları ve stresleri yönetmek ve iyileştirmek için de güzel zamanlardır. Yine tatile çıkmak, alışverişler yapmak, hediyeler almak ve vermek, parasal konularda anlaşmalar yapmak içinde oldukça olumlu zamanlardır.

Sevgiler…