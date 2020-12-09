Bastır Recep Bey, tanısınlar!

Sevgili okurlarım, hepimizin bildiği gibi Türkiye ile Azerbaycan arasında çok ilginç dostluk bağları var.

“Bir millet iki devlet!”

Azerbaycan, geçen hafta sona eren Ermeni savaşı sonrasında Karabağ'da yıllar önce işgale uğramış olan topraklarının büyük bölümünü kurtardı.

Bu savaş sürecinde Azerbaycan ordusu Türkiye'den büyük yardım gördü.

Ordularını zaten biz besliyoruz.

İnsansız hava araçlarını, silahlı hava araçlarını da özellikle son savaşta hep biz verdik, Ermeni hedeflerini başarıyla vurdular.

Ancak daha da önemlisi, Azeri ordusunu yüzlerce Türk subayı yetiştiriyor.

Bu işler için (bilindiği kadarıyla) para falan da almıyoruz. Belki onlar eğitim veren askerlerimizin maaşını ödüyor olabilir…

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Yine herkesin bildiği gibi, bizim başımızda büyük bir dünya lideri var.

Dünyanın dört bir yanında vurdu mu ses getiren, oturttu mu deviren, Kuzey ve Güney Kutupları hariç beş kıtayı yöneten, karşısına çıkanı titreten, önüne gelene posta koyan muhteşem bir dünya lideri…

Bu büyük devlet adamımız aynı zamanda birçok işlerle de yakından ilgileniyor.

Örneğin KKTC…

Kendi başarı hanesine yazdırabilmek için başta Azerbaycan olmak üzere KKTC'yi hiç değilse bizim “Dost ve kardeş” İslam ülkelerinin resmen tanımasını istiyor ama hiçbirinden tık yok.

Hepsinde nutuk bol, palavra bol, ancak iş KKTC'yi tanımaya gelince hiçbirinden tık yok.

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Dünya liderimiz Recep Bey bugün Azerbaycan gezisine çıkıyor.

Eğer bana soracak olursanız, KKTC sorununu bu gezisinde mutlaka çözecektir.

Saray'ın tam göbeğinden bana ulaşan (!) son bilgilere göre Recep Bey bugün İlham Aliyev'e şöyle diyecekmiş:

“Bak arkadaş, bir millet iki devlet diyoruz ya, sen şimdi aynı millet olmamızın gereğini yap ve bizim KKTC'yi tanıyacağını hemen açıkla! Bunu yapman Türkiye'de benim elimi çok güçlendirir. Karşılıklı büyükelçilik açalım. Biz sana Ermeni savaşında bunca kıyak yapıp destek verdik, sen habire kıvırıp KKTC'yi görmezden geliyorsun. Silah dedin verdik, para dedin verdik, subaylarımızı gönderdik ama sen oturduğun yerde parmağını bile oynatmıyorsun. İşte savaş da bitti, elin rahatladı. Daha ne bekliyorsun?”

Bu uyarı sonrasında Aliyev ne der, yine kıvırtır mı, kim bilir!

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Dış politika uzmanı falan değilim, sadece sıradan bir vatandaşım…

Eğer söyleyebilirse bu isteğine Aliyev'den nasıl bir yanıt alacağını şimdiden duyar gibi oluyorum:

“Ustam kusura bakma ama biz hem ABD'nin hem Rusya'nın kucağında oturuyoruz. Onların izni olmadan bir şey yapamayız. Sen al izni onlardan, sonra bana gel!.. İyisi mi biz tek millet iki devlet edebiyatını sürdürelim, durumu böyle idare edelim. Bizden KKTC'yi tanıma falan bekleme. Sen niye bu konuda bize geliyorsun? Pakistan var, Malezya var, Katar var, onlara gitsene biraz da! Yoksa onlara sözün geçmiyor mu!”

Bu sözleri duyan dünya liderimiz acaba ne der, işte onu bilemiyorum!

Sevgili okurlarım, dün ajanslar çok ilginç bir haber geçti. Özetle şöyle:

–Diş hekimi, Alman vatandaşı Kristian B. geçtiğimiz 4 Kasım günü Antalya havaalanına geliyor.

-Orada birileriyle tartışmaya başlıyor.

-Yapılan ihbar üzerine polisler tarafından gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılıyor.

-Hakkında iki iddia var. Biri cumhurbaşkanına hakaret, diğeri halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik.

-Kristian tutuklanıp cezaevine gönderiliyor.

-İlk duruşması dün yapılıyor.

-Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten 5 ay olmak üzere toplam 16 ay 20 gün hapis cezası alıyor.

-Hükmün açıklanması geri bırakılıyor…

-Bir ay yatıyor ve Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dün tahliye ediliyor.

-Duruşmayı Antalya'daki Almanya Konsolosluğu yetkilileri ile çok sayıda yabancı gazeteci de izliyor.

Neler söyledi de tutuklandı, o konuyu bilmiyoruz.

Bilsek de yazamayız!

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Ulan Kristian B., turist olarak gelmişsin Antalya'ya, işin keyfini çıkarsana…

Sen kim, bizim cumhurbaşkanımıza hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek kim!..

Bizim burada 63 bin kişi hakkında açılmış cumhurbaşkanı Recep Bey'e hakaret davaları var.

2014-2019 yılları arasında 9.554 kişi mahkûm oldu.

Ben dahil hemen hepimiz çeşitli hapis cezalarına çarptırıldık. Ama dünya liderimizi senin gibilere yedirmeyiz!

Ulan oğlum burası Almanya mı, geldiğin ülkeyi önceden biraz tanımaya çalışsana!

Sen yine de ucuz atlatmışsın. Geçmiş olsun!