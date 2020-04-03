Böyle lider olur mu?

Karlarla kaplı bir ülke… Dünyanın taa öbür ucunda… Adı Kanada… Ülkeyi yöneten, derdi artistlik yapmak olan 48 yaşındaki Justin Trudeau adında biri…

Çıktı vatandaşlarına; “Gelirinizi kaybettiyseniz, size 4 aya kadar ayda 2.000 dolar verilecektir” açıklaması yaptı. Sözüm ona caka sattı! Validen izin aldı mı?

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İnsanların kendi OHAL'ini ilan etmesini beklemek yerine, insanları gevşekliğe alıştıran bu adam “ben liderim” diye dolaşıyor ortalıkta…

Eyy Justin… Yok efendim onlar borç istiyor, vay efendim bunlar yardım dileniyor, dünya bizi kıskanıyor, şöyle güçlüyüz, böyle süperiz diye atıp tutmak kolay…

Biz 76 ülkeye yardım gönderirken, sen kendi vatandaşının derdindesin… Bu durumda ensar nerede, muhacir kim?

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Sen yıllarca devlet başkanıyım sıfatıyla gez, koskoca Kanada halkını 2000 dolara muhtaç et! Vatandaşı da bu kadar paraya tav oluyorsa müstahak böyle yönetilmeye…

Nasıl yani? Salgın sebebiyle vatandaşlar devlete yardım edemeyecek mi? Ülke yönetimi bir SMS numarası olsun, bir IBAN olsun veremeyecek kadar aciz mi?

Büyük olmak buysa yerin dibine batsın böyle büyüklük… Sözüm ona “başkanım” diye geçiniyorsun… Ne hakla milyonlarca insanın çalışma isteğine karşı çıkıyorsun? Yazıklar olsun!

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Bakın, bu Justin vatandaşları kendisini eleştirmesin hasebiyle sus payı veriyor. Neden? Onlar bu süreci bizim gibi yönetemiyor! Bırakın 7'yi, 3-5 maaşına bile kıyamıyor!

Adeta vatandaşını para ile kandıran bir lider o… İnsanları evde oturmaya özendirip iş dünyasına sekte vurmaya çalışıyor. Neden? İleride millet muhtaç olup hepsi birer birer kucağına düşsün…

Eminim başkaları bu memleketin insanlarına yardım toplasa, bağış yapmaya kalksa izin vermez, engeller… “Ben hünkârım, gerekirse parayı bana verin ben dağıtırım” der!

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Kanada halkını yardıma muhtaç edenler utansın. Halka kolonya dağıtacağına ancak para ile kandırırsın. Para mı koruyacak onları virüsten?

Banknotlarla insanların gözünü boyayacağına, git ülkene yol, köprü, tünel, kanal falan yap… Bak Justin efendi… Ülkende en fazla 40 milyon kişilik havalimanı var, yok! Neyin peşindesin?

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Buradan sesleniyorum sana… Utanmıyor musun Kanada'nın itibarından tasarrufa? Kırmızı tuğladan yapılmış kulübe gibi evin önünden açıklama yapmaya? Ot gibi yaşamaya?

Madem herkese para verebilecek bütçesi vardı Kanada'nın… Nerede sarayın, yazlık sarayın? Nerede 300 araçlık korumaların? Nerede 400 milyon dolarlık 747 Boeing uçağın? Nerede Maybach Mercedes'in?

Ben taa buradan görüyorum adamı… Anlıyorum niyetini ve ne yapmaya çalıştığını… Ne var ki mutmain olmuş halkı… Yok yok ağlamıyorum gözüme bir şey kaçtı!