Pandemi döneminde çalışma koşullarının uygulanmaması

Güvenlik görevlisi olarak 10 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Pandemi sürecinde şartlarımız çok kötüledi, molalar verilmiyor. Aşırı yoğunluktan dinlenemiyoruz. Maaşlar çok düşürüldü, yıllık izinlerimiz pandemi süreci bahane edilerek sıfırlandı, yani kullandı gösterildi. İşten ayrılmak istiyorum fakat geçmiş haklarımdan ötürü çıkamıyorum. Ne yapmam gerek, çıkarsam ihbar ve kıdem tazminatımı alabilir miyim? ahenk862

Sözünü ettiğiniz yasa hükümlerine aykırı işyeri uygulamaları iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih hakkı verir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden çalışan, haklı nedenle de olsa işten kendisi ayrıldığından ihbar tazminatına hak kazanamaz. Ancak kıdem tazminatına hak kazanır. Buna göre, işverene çekeceğiniz ihtarname ile iş sözleşmenizi bildirimsiz olarak (bildirim süresi vermeksizin) haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Ancak işverenin işten ayrılma gerekçenizi haklı neden kabul etmemesi ve kıdem tazminatınızı ödememesi durumunda, önce arabulucuya başvurmanız, arabuluculuk görüşmesinden sonuç alamamanız halinde yargı yoluna başvurulmanız gerekir.

Bağ-Kur'lu babanın emekli kızına aylık bağlanır mı?

Babam Bağ-Kur emeklisi iken 2011 yılında vefat etti. Sağ olan anneme yüzde 75 oranında dul maaşı bağlandı. 2014 yılında Emekli Sandığı'ndan emekli olan kız kardeşim eşinden boşandığı için annemle beraber yaşamaktadır. Babamdan yüzde 25 yetim maaşı alabilir mi? Ahmet K.

Vefat eden Bağ-Kur sigortalısının kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olması, Türkiye'de veya yurtdışında çalışmaması, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir sahibi olmaması gerekiyor.

Kız kardeşiniz kendi çalışmasına bağlı olarak emekli aylığı aldığından, maalesef babanızdan yetim aylığı alamaz.