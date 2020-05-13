Ücretsiz izin son 60 gün koşulunu etkiler mi?

Çalıştığım firmanın 6 Nisan itibarıyla kısa çalışmaya geçtiği söylendi ve o günden beri haftada 2.5 gün işe gidiyoruz. 6 Nisan'dan önceki 1 hafta işyeri herkesi ücretsiz izne ayırdı ve 1 hafta sigortamız kesilmiş oldu. Bu durum, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarından biri olan son 60 gün şartını etkiler mi? Etkilerse son 60 gün şartını sağlayamamış oluyorum. Benim gibi birçok insanın da mağduriyeti söz konusu. Bununla ilgili ne yapılabilir? İsmi saklı

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için aranan koşullardan biri olan son 60 gün hizmet akdinin devam etmiş olması koşulu, son 60 günde prim ödeyerek sürekli (kesintisiz) çalışmış olmayı gerektirmiyor. Son 60 günde hizmet sözleşmesinin devam etmiş olmasını gerektiriyor. Diğer bir deyişle, arada kullanılmış izin ve rapor süreleri olsa da son 60 gün hizmet sözleşmesinin devam etmiş olması yeterli oluyor.

Bir haftalık ücretsiz izin döneminiz için sigorta primi yatırılmamış olsa da iş sözleşmeniz devam ettiğinden, ücretsiz izin süreniz 60 gün hesabına dahil edilir ve bu nedenle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkınız kaybolmaz.

Apartman görevlisini ücretsiz izne çıkartabilir miyim?

Apartman yöneticisiyim. Apartmanımızın görevlisi +65 olduğundan, apartmanın dışarıda yapılması gereken işlerini yapamıyor. Ücretsiz izne çıkartabilir miyim, ne gibi bir işlem yapmam gerekiyor? Halil Kuyaş

Apartman görevlinizi 17 Temmuz 2020 tarihine kadar tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkartmanız mümkün. Apartman görevliniz emekli ise nakdi ücret desteğinden yararlanamayacağından bu yönde bir şey yapmanız gerekmiyor. Ancak Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nde eksik gün nedenini “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçmeniz gerekiyor Aktif sigortalı ise nakdi ücret desteği alabilmesi için “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar bildirim yapılması, ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nde eksik gün nedenini “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçmeniz gerekiyor.

İşsizlik ödeneğine başvurabilir miyim?

On ay işsizlik ödeneği aldım ve bu ay bitti. İş bulmam mümkün değil. Bu durumda ben tekrar işsizlik ödeneğine başvurabilir miyim?

Aygül Demir

Hak kazandığınız işsizlik ödeneğinden yararlanma süresinin tamamını kullanmışsınız. Bu durumda tekrar işsizlik ödeneğine hak kazanabilmeniz için aranan şartları yeniden sağlamanız gerekiyor. Diğer bir deyişle, yeniden 600 gün prim ödeme şartını sağlayıp işsiz kaldığınızda ancak işsizlik ödeneğine hak kazanabilirsiniz.