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ABD Başkanı Biden’dan aşı açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs sonuna kadar tüm Amerikalılara coronavirüs aşısının ulaşacağını duyurdu.

Güncellenme: 04:26, 11/03/2021
HaberlerDünya
ABD Başkanı Biden’dan aşı açıklaması

ABD Başkanı Biden, Temsilciler meclisinde 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin onaylanmasının ardından aşı üreticilerinin de bulunduğu basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Temsilciler meclisinden geçen yardım paketi için Nancy Pelosi ve diğer kongre üyelerine teşekkür eden Biden, “Amerikalılar için tarihi bir an” dedi.

Başkan Biden, Cuma günü yasayı onaylamayı planladığını belirterek “Aşılanmış bir ABD salgını yenmek için, ekonomiyi rayına oturtmak için ve yaşamlarımızı geri kazanmak için tek çare” dedi.

ABD'de hükümet tarafından salgın nedeniyle ilk resmi kapama kararlarının alınmasının yıl dönümünde konuşan Biden, Perşembe günü Covid-19 ile savaşta bir sonraki adımı açıklayacağını belirtti. Biden “Hükümetin ne yapacağını ve vatandaşlardan ne istediğini açıklayacağım” dedi.

Joe Biden ayrıca ABD'de yakın zamanda onay almış Johnson and Johnson firmasına ait aşılardan 100 milyon doz, Moderna ve Pfizer'dan da toplam 600 milyon doz aşı siparişi verileceğini duyurdu. Biden, 62 milyonun biraz üzerinde Amerikalı'nın en az bir doz aşı aldığını belirterek 32.9 milyonunun tamamen aşılandığını belirtti.

Biden, çalışmaları savaş zamanı çalışmalara benzeterek “Savaş zamanı en esnek olmanız gereken zamandır” dedi. Başkan Biden, ABD'nin elinde aşı fazlalığı olması durumunda bunu tüm dünya ile paylaşacaklarını da söyledi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:03:40,