ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Trump’a övgü: Doğru olanı yaptı

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlerin ardından zaferle ayrılan Demokrat Partili Joe Biden, 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başladı. Kongre baskını nedeniyle hakkında ikinci kez azil soruşturması başlatılan ilk Başkan olan Donald Trump’la ilgili, Biden yönetiminden çarpıcı bir açıklama geldi.

Devir teslim törenine dahi katılmayan ve giderayak her alanda Biden yönetiminin elini zora sokacak hamlelerde bulunmaktan kaçınmayan Trump’la ilgili Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuştu.

UYGULAMADA YANLIŞLAR OLABİLİR



Biden’ın kabinesinde en çok güvendiği ve ismini ilk açıkladığı yetkililerden biri olan Blinken, Trump yönetimini pek çok konuda eleştirse de, bir dönem ticaret savaşları da başlattığı Çin’e karşı hakkını teslim etti.

Trump’ın Çin’e karşı uygulamalarını temel olarak takdir eden Blinken, “Başkan Trump’ın Çin’e karşı sert bir politika izlemesi doğru bir yaklaşımdı. Pek çok açıdan karşı çıkılabilir ancak temel prensipte bu doğru olandı. Uygulama konusunda bazı yanlışlar yapmış olabilir” dedi.

GOLAN İÇİN ÇEKİMSER KALDI



Donald Trump’ın aksine İsrail’e karşı başlangıçta daha mesafeli bir politika izleyen Biden yönetimi bu tutumunu da sürdürdü. Blinken, Trump’ın 2019’da İsrail’in toprağı olarak tanıdığı Golan Tepeleri’yle ilgili de konuştu. Trump’ın aksine bölgenin İsrail’e ait olduğuyla ilgili bir ifade kullanmaktan kaçınan Dışişleri Bakanı Blinken, “Golan Tepeleri’ni kontrol etmek İsrail için büyük önem taşıyor” demekle yetindi.

İlginizi Çekebilir Biden, Trump'ın enkazını kaldırmaya devam ediyor... ABD terör listesinden çıkarıyor