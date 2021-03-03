ABD’nin Irak’taki üssüne füze saldırısı

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor… Tarafların 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan anlaşmada uzlaşma sağlayamaması ile paralel olarak büyüyen gerilimde askeri saldırılar yaşanmaya başladı.

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla şafakta ABD ordusunun havadan İran’ın Suriye’deki askeri güçlerine düzenlenen saldırı sonrasında bugün de ABD’nin Irak’taki Ayn Al-Esad askeri üssüne bir saldırı gerçekleşti.

İran medyasında yer alan haberlere göre Irak’ın batısındaki El-Anbar’da bulunan Ayn Al-Esad’a sabah saatlerinde füzelerle saldırı düzenlendi. Shafaq News, bölgedeki güvenlik güçlerine dayandırdığı haberde askeri üssü dört adet Katyusha füzesi isabet ettiğini öne sürdü.

Katar merkezli El-Cezire ise Irak güvenlik güçlerine dayandırdığı haberinde ABD’nin askeri üssünün yakınlarında 10 füze düştüğünü aktardı.

REUTERS: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Öte yandan Irak’ın resmi haber ajansı da saldırıyı doğruladı. Yerel basın, ABD’nin askeri üssü kapattığını ve Ayn- Al Esad askeri üssündeki gözcüleri geri çektiğini yazdı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

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