Blinken’dan Çin’e gönderme: Daha saldırganlar

CBS News kanalının “60 Dakika” programında yayımlanan röportajda Blinken, Washington’ın Pekin ile askeri bir karşılaşma aşamasına doğru ilerleyip ilermediği sorusuna, “Bu aşamaya gelmek ya da bu aşamaya doğru ilerlemek iki ülkenin de çıkarlarına derinden ters düşer” dedi.

Blinken, “Son birkaç yıldır Çin’in yurt dışında daha saldırgan yurt içinde daha baskıcı davrandığına tanık oluyoruz. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.

‘MAĞDUR ÜLKELERİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ’



Blinken, Çin tarafından ABD’nin ticari sırlarının ve fikri mülkiyetinin çalındığı haberleri sorulduğunda, Biden yönetiminin buna dair “ciddi endişeleri” olduğunu söyledi. Blinken, “Bunlar ‘adil olmayan bir şekilde yarışmaya çalışan ve gittikçe daha düşmanca davranan’ birinin eylemleri gibi duruyor. Ancak biz aynı fikirde olan mağdur ülkeleri Pekin’e ‘Buna tahammül etmeyeceğiz’ demeleri için bir araya getirerek daha güçlü ve etkili hareket ediyoruz” diye konuştu.

Washington’daki Çin Elçiliği henüz Blinken’ın açıklamalarına dair bir yorumda bulunmadı.