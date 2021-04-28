Boris Johnson’a şok: Başbakanlık konutunu 998 bin TL’ye restore etmiş

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başbakanlık konutunda tadilat yaptığına dair iddiaların ortaya çıkması İngiliz kamuoyununun gündemine oturdu… İlk olarak ülkenin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in ortaya attığı iddiaya göre Boris Johnson, göreve geldikten bir süre sonra başbakanlık konutunda tadilat yapmaya başladı.

Corona virüsü vakalarının tek tük görüldüğü Şubat 2020’de Johnson’ın ve eşinin konutu restore etmeye başladığını yazan Daily Mail’e konuşan yetkililer, yaklaşık 88 bin İngiliz Poundu (yaklaşık 998 bin TL) ödendiğini açıkladı. Johnson’ın yakın kurmaylarına, “Ay sonunu zor getiriyorum. Altın kaplamalı duvar kağıtları istiyor. Bunlara yetişemiyorum” diye yakındığını yazan Daily Mail’in iddialarına Başbakanlık konutundan yanıt geldi.

Downing Street’te değişiklik yapmak için yıllık 30.000 İngiliz Poundu bütçe olduğunu açıklayan başbakanlık yetkilileri iddiaları yalanlayarak geri kalan 58.000 İngiliz poundu ise Johnson’ın ödediğini duyurdu.

2019 Aralık ayında seçimi kazandıktan sonra nişanlısı Carrie Symonds ile çocuk beklediğini de duyuran Johnson bugün de bu iddialar ile ilgili konuştu. Johnson, “Parayı kendi cebimden verdim” dedi.

Öyle ki restorasyon süreci sırasında Symonds ile Başbakanlık Ofisi Etik Genel Direktörü Helen MacNamara ile kavga ettiğini yazan Daily Mail, “Symonds, Johnson’dan MacNamara’yı kovmasını istedi. Bunun da sebebi MacNamara’nın ev için ekstra para vermeye onay vermemesiydi” yorumunu yaptı.

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