DSÖ’den Avrupa’ya mutasyon uyarısı: Daha fazlasını yapın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da artan vakalar ve corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni türüne yönelik bölge ülkelerine uyarıda bulundu.

Mevcut durumu “salgının seyrinde dönüm noktası” olarak nitelendiren Kluge, Avrupa’yı endişe verici durum karşısında “daha fazlasını yapmaya” çağırdı.

22 BÖLGE ÜLKESİNDE GÖRÜLDÜ

Kluge, daha bulaşıcı olan yeni türün, 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğine dikkat çekerek, “Bu endişe verici duruma karşı kısa bir süre için yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Covid-19'un yayılımını azaltmak, Covid-19 servislerini rahatlatmak ve hayat kurtarmak için hepimizin bildiği temel tedbirlerdi, daha fazla uygulamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

HERKES GÜVENDE OLANA KADAR…



Kluge tedbirlerin maske takmak, toplanmaları azaltmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, el yıkamak, izolasyonu desteklemek ve yeterli test yapmak olduğunu belirterek, “Herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir” dedi.

DSÖ Avrupa Bölgesi, 2020’de 26 milyondan fazla Covid-19 vakası ve 580 binden fazla ölüm bildirdi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Çin, corona virüsünü araştırmak isteyen DSÖ ekibini ülkeye sokmadı