İtalya Başbakanı Draghi’den Türkiye mesajı

İtalya'da 26 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasının ardından Başbakan Giuseppe Conte istifa etmişti. Conte'nin istifasının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Roma'daki siyasi krizi çözmesi için Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Krizleri çözmesiyle tanınan “Süper Mario” lakaplı Drahgi, yaklaşık 10 gün süren istişarelerin kabinesini belirleyerek 23 kişilik bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de Matterella’ya sunmuştu. Draghi ile 8 teknokrat ve 15 siyasiden oluşan yeni hükümet, 13 Şubat'ta Quirinale Sarayı’nda düzenlenen törenle yemin etmişti.

AKDENİZ SORUNU

Yemin ederek görevine başlayan Başbakan Draghi, Senato’daki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkilerine değindi. Draghi, Akdeniz bölgesinde göç ve çevre sorunu gibi konularda ortak hassasiyetlerin olduğu Yunanistan, İspanya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirliğini arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE-AB VURGUSU

Türkiye hakkında ayrı bir parantez açan Başbakan Draghi, Türkiye’nin NATO müttefiki ve partner ülke olduğunun altını çizerek, “Türkiye ile AB arasında daha erdemli bir diyalog başlatılana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Draghi, dış politikada Birleşmiş Milletler (BM), AB ve NATO ittifakı çizgisini takip edeceklerini vurguladı. 2011-2019 yılları arasından Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Draghi, güven oylaması öncesinde yaptığı konuşmada ayrıca euronun ülke için “geri dönülemez” olduğunun altını çizdi.

İtalya Senatosu’nda yapılacak güven oylamasının TSİ 01.00 sularında başlaması bekleniyor. 6 farklı partinin katıldığı geniş tabanlı koalisyon hükümetin güven oylamasını sorunsuzca geçmesi bekleniyor. (İHA)

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