İtalya: Corona ve siyasi çalkantıların gölgesinde bir ülke

Derleyen: Merthan Sümbelli

Covid-19 salgınıyla ciddi şekilde mücadele eden İtalya, yeni bir siyasi krizle karşı karşıya. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, istifasını açıkladı. Hali hazırda pandemiyle yoğun şekilde mücadele eden İtalya, yeni bir kaosa sürüklenecek gibi duruyor.

Başbakan Conte, istifa kararını kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu. Bu şartlar altında ülke salgınla mücadelenin gölgesinde bir de siyasi istikrarsızlığın pençesine düştü. Bundan sonrasında ne olacağına ise ülkenin en yetkili ismi Cumhurbaşkanı Mattarella karar verecek.

İtalya salgını kontrol altına almak ve aşılama çalışmalarına yoğunlaşmışken istifa kararı şok etkisi yarattı. Başbakan Conte, bu ayın başlarında İtalya Senatosu'nda çoğunluğunu kaybetmişti. Diğer yandan Conte'nin Avrupa Birliği'nden gelecek olan 243 milyar dolarlık yardımı nasıl harcayacağı da tartışma konusuydu.

MATTEO RENZI BU YÜZDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Başbakan Conte, önceki Başbakan Renzi'nin salgın yönetimi hakkındaki eleştirilerine sık sık maruz kalarak, salgının yönetiliş biçimi konusunda eleştiriliyordu. Aynı zamanda geçen hafta Conte, güven oylamasından da kıl payı kurtulmuştu. Eski Başbakan Renzi, 13 Ocak'ta, lideri olduğu Italia Viva partisini hükümetten çekerek, iki bakan ve bir bakan yardımcısını beraberinde götürmüştü. Avrupa Birliği'nden alınan yardım fonu, tartışmaların fitilini ateşlemişti. Tartışmaların alevlenmesiyle birlikte, Başbakan Conte, senatodaki çoğunluğunu kaybetmişti.

KOALİSYON ORTAKLARINDAN CONTE'YE DESTEK

Matteo Renzi'nin de bir zamanlar liderliğini yaptığı Demokrat Parti'nin Lideri Nicola Zingaretti, pazartesi akşamı Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “Yeni bir hükümet için Conte ile birlikte” notunu düştü. 5 Yıldız Hareketi, Conte liderliğindeki başka bir hükümetin tek çözüm olduğunu savundu. Hareketin milletvekillerinden Davide Crippa ve Ettore Licheri, “Conte'nin yanındayız.” diyerek, “Hareket burada ve üzerine düşeni yapmaya hazır.” sözleriyle Conte'ye olan desteklerini açıkça belli ettiler.

Bu noktada siyasi kaosun en çok yarayacağı isimlerden biri milliyetçi Matteo Salvini olacak. Kuzey Ligi Partisinin Lideri olan Salvini, pazartesi gecesi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Saray oyunları ve vakit kaybına artık yeter. İnsanlara geri dönüş için gelecek haftaları kullanalım.” diyerek, karışıklığı fırsata çevirdi.

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BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Conte'nin istifasının ardından ipler artık Cumhurbaşkanı Mattarella'nın elinde. Cumhurbaşkanının önünde birkaç senaryo bulunuyor. Bunlardan ilki erken seçim ihtimali. Ancak salgın koşulları göz önünde alındığında bunun güçlü bir ihtimal olduğunu söylemek elbette doğru olmaz.

İkinci bir seçenek ise en azından bu dönemi atlatabilmek için bir teknokrat atanması. Hali hazırda Avrupa Birliği'nden yüklü bir miktar yardım fonu alınacağı düşünüldüğünde bu paranın salgın koşullarında doğru bir şekilde harcanması gerekiyor. İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bini aştı. Toplam vaka sayısı ise neredeyse 2 buçuk milyon. Aktif vakaların sayısı 500 bine dayanmış durumda.

NÜFUSUN YÜZDE 2,37’Sİ AŞILANDI

Ülkede aşı çalışmaları yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerlese de son dönemde aşılama hızında bir artış yaşandı. Öyle ki aşı dozlarındaki eksiklikten dolayı Pfizer şirketine dava açacak noktaya dahi gelindi. İtalya nüfusunun şu ana kadar 2.37'si aşılandı.

Diğer bir senaryoysa Conte liderliğindeki başka bir koalisyon. Cumhurbaşkanı Mattarella, yeni iktidar çoğunluğunun bulunup bulunmadığını test etmek için Parlamentodaki partilerle siyasi istişarelere başlayacak. Conte, Renzi'nin koalisyondan çekilmesiyle birlikte, Senato'da yeni destek bulma çabasına girişse de çalışmaları karşılık bulmamıştı.

Ancak önümüzdeki günlerde Conte'yi destekleyecek yeni bir senatör grubu ortaya çıkarsa Cumhurbaşkanı, Conte'yi yeniden Başbakan olarak atayabilir. Şu an İtalyan siyasi analistler arasında olası senaryolar arasında en olumlu seçenek olarak bu görülüyor.

İtalya Hazinesi'nde eski bir ekonomist olan Lorenzo Codogno, “Varsayılan çözüm, daha geniş bir destek ile başka bir Conte hükümeti olacaktır.” ifadelerini kullanıyor.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

İtalya'daki sağcı muhalefette bulunan bazı kesimler erken seçim çağrısında bulundu. Bu durum sol kanatta tedirginliğe neden oldu. Hali hazırda yapılan anketler, olası bir erken seçim durumunda, sağ muhalefet için olumlu bir tablo ortaya koyuyor.

Kaynaklar: Financial Times, Wall Street Journal, New York Times